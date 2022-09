FIFA 23: Web App und Companion App sind da! - Was ihr über Login und Download wissen müsst

FIFA 23 Web App Login – so logt ihr euch in den Browser-Dienst ein Wenn ihr euer Team in FUT 23 verwalten wollt, ohne dafür extra FIFA 23 auf eurer Konsole oder eurem PC zu starten, ist die FIFA 23 Web App bequemste Lösung die. Die FUT 23 Web App ist eine spezielle Webseite von EA Sports, die ihr mit jedem gängigen Browser (Chrome, Firefox, Edge etc.) auf jedem internetfähigen Gerät aufrufen könnt und Zugang zu den wichtigsten Funktionen des Spiels und Ultimate Team gewährt. Hier geht’s zum FIFA 23 Web App Login bei EA Sports. Damit ihr die FUT 23 Web App verwenden könnt, müsst ihr natürlich FIFA 23 besitzen und euren FUT 23-Verein mit eurem EA-Konto verknüpft haben (mehr zum Verknüpfen der Konten erfahrt ihr im Anschluss). Ist das der Fall, könnt ihr euch mit einem Klick auf den "Anmelden"-Button und der anschließenden Eingabe eurer Daten in die FIFA 23 Browser-Version einloggen und sofort loslegen. In der FIFA 23 Web App stehen euch die wichtigsten Funktion von FUT Ultimate Team zur Verfügung. Bitte beachtet: Insbesondere zum Start der FIFA 23 Web App oder bei wichtigen Events kommt es oft zur Überlastung der Webseite, was sich in der Regel darin zeigt, dass kein Login-Fenster angezeigt wird oder die Seite extrem langsam reagiert. Im Fall eines fehlenden Login-Fensters hilft es, wenn ihr die Seite neu ladet. Klappt das nicht, solltet ihr den Browser-Cache löschen oder einen anderen Browser verwenden. Auch Browser-Erweiterungen können für Probleme sorgen. Ladet die Seite einfach nur sehr langsam, könnt ihr Nutzer seitig leider nicht viel tun, außer damit leben oder es zu einem späteren Zeitpunkt noch einmal zu versuchen.

FIFA 23: Companion App: Download für Android und iOS ist nun verfügbar Wollt ihr FIFA 23 unterwegs oder zu Hause auf dem Sofa nutzen, ist die FIFA 23 Companion App für mobile Geräte die beste Wahl. Die Companion App bietet denselben Umfang wie die Web App, ist aber – wie der Name schon andeutet - speziell für mobile Geräte wie Smartphones und Tablets mit iOS- oder Android-Betriebssystem entwickelt, was sich in einer besseren Bedienbarkeit und Visualisierung resultiert. Die Companion App könnt ihr in den nachfolgend verlinkten Stores für eure iOS- und Android-Geräte herunterladen. Anschließend müsst ihr euch nur mit eurem EA Konto anmelden und schon könnt ihr loslegen (setzt einen verifizierten EA-Account mit gültiger E-Mail-Adresse, Passwort und Sicherheitsabfrage und ein verknüpftes FIFA 23 Konto voraus). FIFA 23 Companion App für Android-Geräte im Google Play Store herunterladen (43 MB)

FIFA 23 Companion App für iOS im Apple App Store herunterladen (80 MB)

Wann die FUT 23 Web App und FIFA 23 Companion App kommt, Treueprämien und der Unterschied der beiden Dienste Wie alle Jahre, stellt EA Sports auch kurz vor dem Saison-Auftakt von FIFA 23 wieder seine beiden Begleitdienste für Webbrowser und Mobile-Geräte zur Verfügung und ermöglicht es Spieler (schon vorab) Zugang zu den wichtigsten Funktionen des neuen FIFA-Ablegers zu erhalten. FIFA 23 Web App Release – Start-Datum und -Uhrzeit für den Browser-Zugang Die FUT 23 Web App steht seit Mittwoch, dem 21. September 2022 (20:00 Uhr) zur Verfügung, allerdings ist der Service zum Start wie immer notorisch überlastet und macht bei vielen Nutzern Probleme. Wann kommt die FIFA 23 Companion App? Traditionell startet die FIFA 23 Companion App einen Tag nach dem Web App Release, folglich können die Apps ab Donnerstag, dem 22. September 2022 (19:00 Uhr) in den jeweiligen Stores heruntergeladen werden. Üblicherweise kommt es aber auch hier zum Start zu Überlastungen, wundert euch also nicht, wenn der Download oder der Dienst nicht funktioniert. Gibt es Boni für wiederkehrende Spieler und tägliche Login? Kurz: Ja! Auch in FIFA 23 setzt EA Sports die Tradition fort und schenkt FUT-Veteranen "Treueprämien" dafür, dass sie letztes Jahr Ultimate Team gespielt haben. Den "Wiederkehrender-Spieler-Boni" könnt ihr direkt beim ersten Login in der Web App oder Companion auf der Startseite oder alternativ in FIFA 23 nach Release in Empfang nehmen. Diesmal gibt es: 4x Präs.-Goldspieler-80+-Selten-Pack

1x FUT Ambassador-Leihspieler

1x Stadion-Starterpack

2x Gold-Pack Für wiederkehrende Spieler gibt es in FIFA 23 Treueprämien, die ihr euch auch in der FUT 23 Web App oder der FIFA 23 Companion App holen könnt. Auch die täglichen Login-Belohnungen gibt es in den ersten Tagen von FIFA 23 wieder, allerdings solltet ihr hier keine Spitzenkarten erwarten, sondern eher kleine Hilfspakete, die euch den Einstieg erleichtern sollen. Die täglichen Login-Belohnungen könnt ihr euch einfach über die Web App und Companion App holen. Der Unterschied zwischen Web App und Companion App Inhaltlich und Funktionstechnisch gibt es zwischen der Web App und Companion App keine Unterschiede! Beide Begleit-Apps bieten euch dieselben Features. Der einzige Unterschied besteht in den Anwendungsgeräten: Die Companion App ist speziell für mobile Geräte gedacht, um das Lesen auf Bedienen auf kleinen Touchscreens zu erleichtern, während die Web App eher für größere Darstellungsgeräte und den unkomplizierten Internet-Zugriff von überall gedacht ist. Kann man beide Begleitdienste nutzen? Ja! Ihr könnt sowohl die Web App im Internet-Browser auf eurem PC als auch die Companion App auf eurem Smartphone oder Tablet verwenden, allerdings nicht gleichzeitig (euer Konto kann immer nur bei einer App angemeldet sein).

So verknüpft ihr euren FUT 23 Verein mit eurem EA Konto Damit ihr die FUT 23 Web App und die FIFA 23 Companion App nutzen könnt, müsst ihr euren FUT 23 Verein mit eurem EA Konto verknüpfen. Falls ihr noch kein EA-Konto habt, könnt ihr das mit wenigen Klicks hier anlegen: EA Konto Registrieren. Habt ihr bereits ein Konto, das ihr mit eurem FUT 23 Verein verbinden wollt, geht ihr so vor: Startet FIFA 23 auf eurer PS4, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch oder PC Ruft FUT 23 Ultimate Team auf und erstellt euren FUT-Verein Erstellt eine FUT-Sicherheitsfrage und -Antwort, falls nicht bereits geschehen Startet die FIFA 23 Begleit-App auf eurem Mobilgerät und meldet euch bei eurem EA-Konto an, um die beiden Konten automatisch miteinander zu verbinden. Auf der Seite für Verbindungen von myaccount.ea.com könnt ihr prüfen, ob und welche Konten verknüpft sind.