FIFA 23: Alle 105 Stadien – jedes neue Stadion & entfernte Arenen

Diese Stadien sind neu in FIFA 23 Auch mit FIFA 23 ziehen wieder neue Stadien ins Spiel ein. Diesmal sind es sogar acht neue Wettkampfarenen (letztes Jahr waren es nur sechs), wobei zwei davon als "Rückkehrer" zu sehen sind und eine Arena erst im späteren Verlauf hinzukommt. Damit gibt es in der FUT 23 Saison nun insgesamt 105 Stadien, die ihren realen Vorbildern nachgebildet sind. Hier die Neuzugänge. Neue reale Stadien in FIFA 23 Land Stadion Heimverein Sitzplätze Argentinien La Bombonera Boca Juniors 54.000 Deutschland Europa-Park Stadion SC Freiburg 34.700 England Academy Stadium Manchester City W.F.C. 7.000 England City Ground [*] Nottingham Forrest 30.332 Italien Allianz Stadium Juventus Turin 41.507 Niederlande Philips Stadion PSV Eindhoven 36.500 Spanien Estadio El Sadar CA Osasuna 23.576 USA Banc of California Stadium Los Angeles FC 22.000 [*] = Das City Ground Stadium kommt (wie letztes Jahr das Brentford Community Stadium) erst Anfang 2023 als kostenloses Update ins Spiel. of Attribution Neue generische Stadien in FIFA 23 Volta Football Neben den realen Sportstätten gibt es auch noch zwei neuen generische Stadien in FIFA 23: Das Longville Stadium und der Oktigann Park, die eher zu den größeren Arenen zählen. Stadion Sitzplätze Longville Stadium 39.694 Oktigann Park 43.710

Entfernte und fehlende Stadien in FIFA 23: Panasonic Stadium, Allianz Arena, Camp Nou und Co EA Sports konnte sich zwar einige namhafte Stadien für FIFA 23 sicher, allerdings sind auf der anderen Seite auch ein paar Arenen weggefallen oder konnten nicht akquiriert werden. Die wohl berühmtesten Sportstätten, die in FIFA 23 fehlen, dürfte Barcelonas Camp Nou und die Allianz Arena des FC Bayern sein. Das ist bereits seit Jahren der Fall, da die Lizenz bei Konami und ihrem eFootball (vormals eFootball PES / Pro Evolution Soccer) liegt. Es gab zwar Leaks, dass die beiden Arenen in FIFA 23 kommen sollen, doch die wahren ohnehin nur wenig glaubwürdig. Konami hat sich in dieser Saison aber noch weitere Stadien geholt, darunter das Estadio Azteca, nachdem sich Konami gleich die komplette mexikanische Liga (BBVA / Liga MX) unter den Nagel gerissen hat. Ebenfalls raus ist Panasonic Stadium der japanischen J1 League und nachdem Russische Teams auch in FIFA 23 keinen Platz haben, fehlt auch die Otkritie Arena. Diese Stadien sind nicht mehr in FIFA 23 dabei: Liga / Land Stadion Heimverein Sitzplätze J1 League / Japan Panasonic Stadium Suita Gamba Osaka 39.694 Liga MX / Mexiko Estadio Azteca CF América, CD Cruz Azul 87.523 Premjer-Liga / Russland Otkritie Arena FK Spartak Moskva 45.360 Bilder entfernte Stadien Bilder entfernte Stadien

Die 10 größten / besten Stadien in FIFA 23 Wenn ihr in einer besonders spektakulären Atmosphäre spielen wollt, bieten die großen Arenen der Welt das richtige Ambiente dafür. Nachdem einige große Stadien wie das Estadio Azteca in Mexiko nicht mehr in FIFA 23 dabei sind, hat sich die Liste der größten Stadien in dieser Saison etwas verändert: Größte reelle Stadien in FIFA 23 Stadion Heimverein Sitzplätze Wembley Stadium (England) Englische Nationalmannschaft 90.000 Signal Iduna Park (Deutschland) Borussia Dortmund 81.365 Estadio Santiago Bernabéu (Spanien) Real Madrid 81.044 San Siro / Giuseppe-Meazza-Stadion (Italien) Inter Mailand, AC Mailand 80.018 Atatürk-Olympiastadion (Türkei) Türkische Nationalmannschaft 76.092 Old Trafford (England) Manchester United 75.731 Olympiastadion (Deutschland) Hertha BSC 74.400 King Fahd Stadium (Saudi-Arabien) al-Hilal, al-Shabab, al-Nasr FC 68.752 Wanda Metropolitano (Spanien) Atletico Madrid 68.000 Orange Vélodrome (Frankreich) Olympique Marseille 67.394 Größte generische Stadien in FIFA 23 Stadion Sitzplätze Stadion Olympik 68.196 El Grandioso 66.081 O Dromo 55.320 Stadion Hanguk 55.299 Eastpoint Arena 53.681 El Libertador 52.663 Oktigann Park (NEU) 43.710 Waldstadion 42.987 Longville Stadium (NEU) 39.694 Sanderson Park 38.841

Alle Stadien der Bundesliga und 2. Bundesliga Die Auswahl an Stadien aus der 1. und 2. Bundesliga ist auch in FIFA 23 unverändert weiterhin hoch und hat mit dem Europa-Park Stadion des FC Freiburg sogar einen Neuzugang bekommen. Insgesamt sind damit 22 deutsche Fußballtempel vertreten (16 aus der Bundesliga und 6 aus der 2. Bundesliga). Ein bekanntes Stadion fehlt allerdings weiterhin: das Münchner Schlauchboot aka Allianz Arena (mehr dazu bei den fehlenden Stadien). Alle Bundesliga Stadien in FIFA 23 Stadion Heimverein Sitzplätze BayArena Bayer 04 Leverkusen 30.210 Borussia-Park Borussia Mönchengladbach 54.022 Deutsche Bank Park Eintracht Frankfurt 51.500 Europa-Park Stadion (NEU) SC Freiburg 34.700 Mercedes-Benz Arena VfB Stuttgart 60.449 MEWA ARENA 1. FSV Mainz 05 33.305 Olympiastadion Hertha BSC 74.400 PreZero Arena TSG 1899 Hoffenheim 30.150 Red Bull Arena RB Leipzig 42.558 RheinEnergieStadion 1. FC Köln 50.997 Signal Iduna Park Borussia Dortmund 81.365 Stadion an der alten Försterei Union Berlin 22.012 Veltins-Arena (aufgestiegen) FC Schalke 04 62.751 Volkswagen Arena VfL Wolfsburg 30.000 Wohninvest Weserstadion (aufgestiegen) Werder Bremen 42.100 WWK Arena FC Augsburg 30.660 Alle 2. Bundesliga Stadien in FIFA 23 Stadion Heimverein Sitzplätze Düsseldorf-Arena Fortuna Düsseldorf 54.600 Heinz von Heiden-Arena Hannover96 49.200 Home Deluxe Arena SC Paderborn 15.000 Max-Morlock-Stadion 1. FC Nürnberg 50.000 SchücoArena (abgestiegen) Arminia Bielefeld 26.515 Volksparkstadion Hamburger SV 57.000 Das Europa-Park Stadion des SC Freiburg ist der einzige Neuzugang bei den deutschen Stadien in FIFA 23.

Alle Stadien der Premier League, EFL & FA WSL 1 (England) Die Premier League gilt als die bekannteste und beliebteste Fußballliga der Welt und ist daher auch mit den meisten Stadien in FIFA 23 vertreten. Sage und schreibe 36 Heimspielstätten sind in FIFA 23 dabei – zwei mehr als im letzten Jahr. Die beiden Neuzugänge sind das "City Ground" Stadion von Nottingham Forest, das allerdings erst später als Post-Launch-Inhaltsupdate kommt, und das Manchester City Academy Stadium, in dem die Frauen des Manchester City WFC der Barclays Women's Super League zu Hause sind. Wie schon im letzten Jahr merkt EA Sports an, dass zum Start von FIFA 23 noch nicht alle Premier-League-Stadien verfügbar sein werden (wegen Lizenzen). Alle Premier League Stadien in FIFA 23 Stadion Heimverein Sitzplätze Anfield FC Liverpool 54.074 Gtech Community Stadium / Brentford Community Stadium FC Brentford 17.250 City Ground (NEU) [*] Nottingham Forrest 30.332 Craven Cottage (aufgestiegen) FC Fulham 25.700 Elland Road Leeds United 37.890 Emirates Stadium FC Arsenal 60.362 Etihad Stadium Manchester City 55.097 Goodison Park FC Everton 40.157 King Power Stadium Leicester City 32.500 London Stadium West Ham United 60.000 Molineux Stadium Wolverhampton 31.700 Old Trafford Manchester United 75.731 Selhurst Park Crystal Palace 32.689 St. James' Park Newcastle United 52.409 St. Mary's Stadium FC Southampton 26.255 Stamford Bridge FC Chelsea 41.837 The Amex Stadium Brighton & Hove 30.750 Tottenham Hotspur Stadium Tottenham Hotspur 62.062 Villa Park Aston Villa 42.788 Vitality Stadium (aufgestiegen) AFC Bournemouth 11.329 Wembley Stadium Englische Nationalmannschaft 90.000 [*] = als Post-Launch-Update Alle English Football League Stadien in FIFA 23 Stadion Heimverein Sitzplätze Bramall Lane Sheffield United 33.000 Britannia Stadium / Stoke City FC Stadium / Bet365 Stadium Stoke City 30.089 Cardiff City Stadium Cardiff City 33.000 Carrow Road (abgestiegen) Norwich City 27.244 Fratton Park FC Portsmouth 20.688 Kirklees Stadium Huddersfield Town 24.500 Loftus Road Queens Park Rangers 18.439 MKM Stadium Hull City 25.586 Riverside Stadium FC Middlesbrough 34.742 Stadium of Light AFC Sunderland 48.707 Swansea.com Stadium Swansea City 20.750 The Hawthorns West Bromwich 26.445 Turf Moor (abgestiegen) FC Burnley 22.546 Vicarage Road FC Watford 22.100 Alle FA WSL 1 Stadien in FIFA 23 Stadion Heimverein Sitzplätze Academy Stadium (NEU) Manchester City W.F.C. 7.000 Das Academy Stadium der Manchester City W.F.C. ist das erste neue Stadion aus England in FIFA 23.

Alle Stadien der La Liga und La Liga 2 (Spanien) Das Fußballland Spanien darf natürlich nicht in FIFA 23 fehlen und das tut es auch nicht. Zu den bereits bekannten 24 Stadien der ersten und zweiten spanischen Liga (Primera División und Segunda División) kommt in dieser Saison auch das Estadio El Sadar des CA Osasuna als neues Stadion hinzu, womit die Gesamtzahl auf 25 spanische Stadien steigt. Außerdem wurde das Estadio José Zorrilla von Real Valladolid überarbeitet, um die umgebaute Heimspielstätte widerzuspiegeln. Alle La Liga Stadien in FIFA 23 (Primera División) Stadion Heimverein Sitzplätze Coliseum Alfonso Pérez FC Getafe 17.393 Estadio ABANCA-Balaídos Celta Vigo 29.000 Estadio Benito Villamarín Betis Sevilla 60.720 Estadio de la Cerámica FC Villareal 23.500 Estadio José Zorrilla Real Valladolid 26.512 Estadio Mestalla FC Valencia 55.000 Estradio Nuevo Mirandilla / Estadio Ramón de Carranza FC Cadiz 23.000 Estadio San Mamés Athletic Bilbao 53.289 Estadio Santiago Bernabéu Real Madrid 81.044 Estadio El Sadar (NEU) CA Osasuna 23.576 Ramón Sánchez-Pizjuán FC Sevilla 43.883 Reale Arena / Estadio Anoeta Real Sociedad 39.500 Wanda Metropolitano Atletico Madrid 68.000 Visit Mallorca Estadi / Estadi de Son Moix RCD Mallorca 23.142 Estadi Municipal de Montilivi (aufgestiegen) FC Girona 13.500 RCDE Stadium (aufgestiegen) Espanyol Barcelona 40.000 Estadio de Vallecas Rayo Vallecano 14.505 Alle La Liga 2 Stadien in FIFA 23 (Segunda División) Stadion Heimverein Sitzplätze Estadio El Alcoraz SD Huesca 9.100 Estadio de Gran Canaria UD Las Palmas 32.400 Estadio La Rosaleda FC Málaga 30.044 Municipal de Butarque CD Leganés 12.454 Estadio Nuevo Los Cármenes (abgestiegen) FC Granada 19.336 Estadio Ciutat de València (abgestiegen) Levante 25.354 Estadio de Mendizorroza (abgestiegen) Deportivo Alaves 19.840 Municipal de Ipurua SD Eibar 8.164 Das Estadio El Sadar des CA Osasuna ist das neue spanische Stadion in FIFA 23.

Alle Stadien der aus Ligue 1, Serie A, Liga NOS, Eredivisie und weitere EU-Länder Neben den großen Fußballligen von England, Spanien und Deutschland, die mit ihren Stadien aus der ersten und zweiten Liga vertreten sind, finden sich auch noch zahlreiche weitere europäische Wettkampfstätten in FIFA 23. Dazu gehören Frankreich, Italien, Portugal, die Niederlande, die Türkei und die Ukraine, die jeweils ein bis drei und insgesamt elf Stadien in dieser Saison beisteuern. Eins davon ist ein Rückkehrer – das Allianz Stadium von Juventus Turin – und ein Stadion ist neu: das Philips Stadion des PSV Eindhoven. Alle Ligue 1 UBER EATS Stadien in FIFA 23 (Frankreich) Stadion Heimverein Sitzplätze Groupama Stadium Olympique Lyon 59.186 Orange Vélodrome Olympique Marseille 67.394 Parc des Princes Paris Saint-Germain 47.929 Alle Serie A TIM Stadien in FIFA 23 (Italien) Stadion Heimverein Sitzplätze Allianz Stadium (NEU) Juventus Turin 41.507 San Siro / Giuseppe-Meazza-Stadion Inter Mailand, AC Mailand 80.018 Alle Liga Portugal Bwin Stadien in FIFA 23 (Portugal) Stadion Heimverein Sitzplätze Estádio da Luz Benfica Lissabon 65.647 Estádio do Dragão FC Porto 50.033 Alle Eredivisie Stadien in FIFA 23 (Niederlande) Stadion Heimverein Sitzplätze Johan Cruijff Arena / Amsterdam Arena Ajax Amsterdam 55.865 Philips Stadion (NEU) PSV Eindhoven 36.500 Alle Süper Lig Stadien in FIFA 23 (Türkei) Stadion Heimverein Sitzplätze Atatürk-Olympiastadion Türkische Nationalmannschaft 76.092 Alle Premjer-Liha Stadien in FIFA 23 (Ukraine) Stadion Heimverein Sitzplätze Donbass Arena Schachtar Donezk 52.187 Das Philips Stadion des PSV Eindhoven ist neu in FIFA 23. Das das Allianz Stadium von Juventus Turin ist zurück in FIFA 23.