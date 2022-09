FIFA 23 Icons: Alle 102 Ikonen und ihre Ratings in FUT Ultimate Team

Neue Icons in FIFA 23: Gerd Müller, Jairzinho und Alonso geben sich die Ehre Traditionell gibt es in jeder neuen Saison ein paar neue Ikonen und das ist natürlich auch diesmal der Fall. Insgesamt gibt es 3 neue Icons in FIFA 23, also ein Neuzugang weniger als im vergangenen Jahr. Nachfolgend stellen wir euch die drei neuen Ikonen vor, die ihr euch im FUT 23 Ultimate Team holen könnt. Um die Tabelle möglichst übersichtlich zu halten, haben wir die offiziellen Abkürzungen verwendet (GES =Gesamtwertung, POS = Position) FIFA 23: Neue Icons Spieler Basis

GES

POS Mid

GES

POS Prime

GES

POS Moment

GES

POS Nationalität Xabi Alonso 87

ZDM 89

ZDM 90

ZDM TBA

TBA Spanien Gerd Müller 89

ST 92

ST 94

ST TBA

TBA Deutschland Jairzinho 88

RF 90

RF 92

RF TBA

Entfernte Icons in FIFA 23: Maradona, Deco, Giggs und weitere fehlende Ikonen Natürlich kommen in jeder neuen FIFA-Saison nicht nur neue Spieler hinzu, sondern es verabschieden sich auch immer wieder Ikonen, was üblicherweise daran liegt, dass die Lizenz von EA Sports ausgelaufen ist. Eine fehlende Lizenz ist beispielsweise auch der Grund, weshalb Maradona in FIFA 23 fehlt. Der Argentinier ist aber nicht allein, mit ihm haben sich noch einige weitere Spieler verabschiedet. Entfernte Icons in FIFA 23: Spieler Basis

GES

POS Mid

GES

POS Prime

GES

POS Moment

GES

POS Nationalität Deco 85

ZOM 87

ZOM 90

ZM 91

LM Nationalität: Diego Maradona 91

ZOM 95

ZOM 97

ZOM 98

ZOM Nationalität: Hidetoshi Nakata 85

ZOM 86

ZOM 88

ZOM 89

ZOM Nationalität: Jay-Jay Okocha 85

RM 87

RM 90

ZOM 91

ZOM Nationalität: Marc Overmars 86

LF 88

LF 90

LM -

- Nationalität: Pep Guardiola 85

ZDM 87

ZDM 90

ZDM 91

ZDM Nationalität: Ryan Giggs 87

LM 89

LM 92

LM 93

LM Nationalität: Filipo Inzaghi 85

ST 87

ST 90

ST 91

Alle 44 Stürmer Icons in FIFA 23 und ihre Werte Bei den Stürmer-Ikonen hat sich mit FIFA 23 einiges getan. Eine alte Legende hat sich verabschiedet, dafür sind zwei Neue hinzugekommen. Macht zusammengefasst 44 Stürmer Icons in FIFA 23 – drei mehr als im letzten Jahr. In der nachfolgenden Tabelle findet ihr alle Stürmer Ikonen mit ihren Ratings. Falls euch die offiziellen Abkürzungen aus dem Spiel nicht bekannt sind: "GES" steht für "Gesamtwertung" und mit "POS" ist die "Position" der Spieler gemeint. FIFA 23: Stürmer Icons Spieler Basis

GES

POS Mid

GES

POS Prime

GES

POS Moment

GES

POS Nationalität Alan Shearer 87

ST 89

ST 91

ST TBA

TBA England Alessandro Del Piero 87

MS 90

MS 92

MS TBA

TBA Italien Andrij Schewtschenko 86

ST 88

ST 91

ST TBA

TBA Ukraine Christian Vieri 86

ST 88

ST 90

ST TBA

TBA Italien David Trezeguet 86

ST 89

ST 91

ST TBA

TBA Frankreich Davor Suker 85

ST 87

ST 90

ST TBA

TBA Kroatien Dennis Bergkamp 87

MS 90

ZOM 92

MS TBA

TBA Niederland Didier Drogba 87

ST 89

ST 91

ST TBA

TBA Elfenbeinküste Emilio Butragueno 87

ST 90

ST 92

ST TBA

TBA Spanien Eric Cantona 88

MS 90

MS 93

MS TBA

TBA Frankreich Eusebio 89

MS 91

MS 93

MS TBA

TBA Portugal Ferenc Puskas 89

MS 92

ST 94

MS TBA

TBA Ungarn Fernando Torres 85

ST 88

ST 91

ST TBA

TBA Spanien Garrincha 90

RF 92

RF 94

RF TBA

TBA Brasilien Gary Lineker 87

ST 89

ST 92

ST TBA

TBA England George Best 88

RF 90

RF 93

RF TBA

TBA England Gerd Müller (NEU) 89

ST 92

ST 94

ST TBA

TBA Deutschland Gianfranco Zola 85

MS 87

MS 90

MS TBA

TBA Italien Henrik Larsson 86

ST 87

ST 90

ST TBA

TBA Schweden Hernan Crespo 85

ST 87

ST 90

ST TBA

TBA Argentinien Hristo Stoichkov 87

ST 90

LF 92

ST TBA

TBA Bulgarien Hugo Sanchez 87

ST 89

ST 92

ST TBA

TBA Mexiko Ian Rush 87

ST 89

ST 91

ST TBA

TBA Wales Ian Wright 85

ST 87

ST 89

ST TBA

TBA England Jairzinho (NEU) 88

RF 90

RF 92

RF TBA

TBA Brasilien Johan Cruyff 89

MS 91

MS 94

MS TBA

TBA Niederlande Kenny Dalglish 87

ST 90

MS 92

ST TBA

TBA Schottland Luis Figo 88

ZOM 90

RF 92

RF TBA

TBA Portugal Luis Hernandez 85

ST 87

ST 90

ST TBA

TBA Mexiko Marco Van Basten 89

ST 91

ST 93

ST TBA

TBA Niederlande Michael Owen 86

ST 88

ST 91

ST TBA

TBA England Miroslav Klose 87

ST 89

ST 91

ST TBA

TBA Deutschland Patrick Kluivert 86

ST 88

ST 91

ST TBA

TBA Niederlande Pele 91

MS 95

MS 98

ZOM TBA

TBA Brasilien Raul Gonzalez Blanco 86

MS 88

MS 92

MS TBA

TBA Spanien Rivaldo 87

ZOM 90

MS 92

LF TBA

TBA Brasilien Roberto Baggio 89

MS 91

ZOM 93

ZOM TBA

TBA Italien Robin van Persie 87

ST 89

ST 91

ST TBA

TBA Niederlande Ronaldinho 89

ZOM 91

ZOM 94

LF TBA

TBA Brasilien Ronaldo 90

ST 94

ST 96

ST TBA

TBA Brasilien Ruud van Nistelrooy 86

ST 90

ST 92

ST TBA

TBA Niederlande Samuel Eto'o 87

ST 90

ST 92

ST TBA

TBA Kamerun Thierry Henry 87

LF 90

LF 93

ST TBA

TBA Frankreich Wayne Rooney 86

ZOM 88

MS 91

ST TBA

Diese 30 Mittelfeld Icons erwarten euch in FIFA 23 Die größten Änderungen sind bei den Mittelfeld-Ikonen zu verbuchen, denn hier sind sieben Spieler rausgeflogen und es gab keine Neuzugänge. Damit gibt es nur noch 30 Icons im Mittelfeld, die ihr in der nachfolgenden Tabelle findet. Zur besseren Übersicht nutzen wir die offiziellen Abkürzungen aus dem Spiel (GES =Gesamtwertung, POS = Position). FIFA 23: Mittelfeld Icons Spieler Basis

GES

POS Mid

GES

POS Prime

GES

POS Moment

GES

POS Nationalität Andrea Pirlo 88

ZM 90

ZM 92

ZM TBA

TBA Italien Bastian Schweinsteiger 87

LM 89

ZM 91

ZM TBA

TBA Deutschland Clarence Seedorf 85

ZM 88

ZM 91

ZOM TBA

TBA Niederlande Claude Makelele 85

RM 87

ZDM 90

ZDM TBA

TBA Frankreich David Beckham 87

ZM 89

RM 92

RM TBA

TBA England Emmanuel Petit 85

LV 88

ZDM 90

ZDM TBA

TBA Frankreich Frank Lampard 86

ZM 88

ZM 90

ZM TBA

TBA England Frank Rijkaard 86

ZDM 88

ZM 90

ZDM TBA

TBA Niederlande Gennaro Gattuso 85

ZM 87

ZDM 89

ZDM TBA

TBA Italien Gheorghe Hagi 85

ZOM 89

ZOM 91

ZOM TBA

TBA Rumänien Jari Litmanen 85

MS 88

ZOM 90

ZOM TBA

TBA Finnland John Barnes 86

ZOM 87

LF 89

LF TBA

TBA England Juan Roman Riquelme 87

ZOM 89

ZOM 91

ZOM TBA

TBA Argentinien Juan Sebastian Veron 86

ZM 88

ZM 90

ZM TBA

TBA Argentinien Kaka 87

ZOM 89

ZOM 91

ZOM TBA

TBA Brasilien Lothar Matthäus 88

IV 91

ZDM 93

ZM TBA

TBA Deutschland Michael Ballack 86

ZM 89

ZM 91

ZM TBA

TBA Deutschland Michael Essien 85

ZDM 87

ZDM 90

ZDM TBA

TBA Ghana Michael Laudrup 85

MS 89

LF 91

ZOM TBA

TBA Dänemark Patrick Vieira 86

ZM 88

ZM 91

ZM TBA

TBA Frankreich Paul Scholes 87

ZM 89

ZM 91

ZM TBA

TBA England Pavel Nedved 86

LM 89

LM 91

LM TBA

TBA Tschechien Roberto Pires 85

ZOM 88

LM 91

LM TBA

TBA Frankreich Roy Keane 86

ZM 88

ZM 90

ZM TBA

TBA Irland Rui Costa 85

ZOM 88

ZOM 90

ZOM TBA

TBA Portugal Ruud Gullit 86

ZM 90

ZM 93

MS TBA

TBA Niederlande Socrates 87

ZOM 89

ZOM 91

ZOM TBA

TBA Brasilien Steven Gerrard 86

ZDM 89

ZM 91

ZM TBA

TBA England Xavi Hernandez 88

ZM 90

ZM 93

ZM TBA

TBA Spanien Zinedine Zidane 91

ZM 94

ZOM 96

ZOM TBA

FIFA 23: Alle 21 Verteidiger Icons für eure Abwehr Bei den legendären Verteidigern gibt es in FIFA 23 einen Neuzugang (Xabi Alonso), wodurch die Auswahl auf insgesamt 21 Abwehr-Ikonen steigt. In der Tabelle könnt ihr die Gesamtwertung (GES) und Positionen (POS) der verschiedenen Karten-Versionen der einzelnen Spieler sehen. FIFA 23: Verteidiger Icons Spieler Basis

GES

POS Mid

GES

POS Prime

GES

POS Moment

GES

POS Nationalität Alessandro Nesta 88

IV 90

IV 92

IV TBA

TBA Italien Ashley Cole 85

LV 87

LV 89

LV TBA

TBA England Bobby Moore 87

IV 89

IV 92

IV TBA

TBA England Carles Puyol 86

RV 90

IV 92

IV TBA

TBA Spanien Carlos Alberto 87

IV 90

RV 93

RV TBA

TBA Brasilien Fabio Cannavaro 87

IV 89

IV 92

IV TBA

TBA Italien Fernando Hierro 86

IV 89

IV 91

IV TBA

TBA Spanien Franco Baresi 88

IV 91

IV 93

IV TBA

TBA Italien Gianluca Zambrotta 86

RAV 87

LV 89

RV TBA

TBA Italien Javier Zanetti 87

LV 88

RB 92

RB TBA

TBA Argentinien Laurent Blanc 85

ZOM 89

IV 91

IV TBA

TBA Frankreich Marcel Desailly 87

IV 88

ZDM 91

IV TBA

TBA Frankreich Marcos Cafu 88

RV 90

RV 93

RAV TBA

TBA Brasilien Nemanja Vidic 85

IV 88

IV 90

IV TBA

TBA Serbien Paolo Maldini 88

LV 92

IV 94

IV TBA

TBA Italien Philipp Lahm 87

LV 89

ZDM 91

RV TBA

TBA Deutschland Rio Ferdinand 85

IV 88

IV 90

IV TBA

TBA England Roberto Carlos 86

LV 88

LV 91

LV TBA

TBA Brasilien Ronald Koeman 85

IV 88

IV 91

IV TBA

TBA Niederlande Sol Campbell 85

IV 87

IV 89

IV TBA

TBA England Xabi Alonso (NEU) 87

ZDM 89

ZDM 90

ZDM TBA

Diese 5 Torwart Icons in FIFA 23 halten euren Kasten sauber Zum Schluss kommen noch die Torhüter Ikonen, von denen es in FIFA 23 fünf Stück gibt. Die Auswahl ist also recht begrenzt, allerdings braucht ihr ja auch nur einen Mann im Kasten. FIFA 23: Torwart Icons Spieler Basis

GES

POS Mid

GES

POS Prime

GES

POS Moment

GES

POS Nationalität Edwin Van der Sar 87

TW 89

TW 91

TW TBA

TW Niederlande Iker Casillas 87

TW 89

TW 92

TW TBA

TW Spanien Lew Yashin 89

TW 91

TW 94

TW TBA

TW Russland Peter Schmeichel 86

TW 90

TW 92

TW TBA

TW Dänemark Petr Cech 86

TW 88

TW 91

TW TBA

