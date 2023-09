Final Fantasy 7 Rebirth kommt im Februar - So lange müssen PC-Spieler warten

Ende Februar ist es endlich so weit. Final Fantasy 7 Rebirth erscheint für die PlayStation 5. Das hat Sony auf der State of Play in einem dreiminütigen Trailer bekannt gegeben.

Wann erscheint Final Fantasy 7 Rebirth?

Am 29. Februar 2024 hat das Warten ein Ende. Zumindest für PS5-Spieler. Eine Exklusivität von drei Monaten wurde für den Titel angesetzt. Für den PC kommt das Spiel also frühestens Ende Mai. Der zweite Teil des dreiteiligen Remakes von Final Fantasy 7 von Square Enix wurde schon im Juni 2022 gezeigt.

Das Remake setzt die Geschichte des ersten Remake-Teils und des Intermission-DLCs fort. Wenn ihr keine Lust habt diese beiden Inhalte zu spielen, haben sich die Entwickler für Final Fantasy 7 Rebirth etwas ausgedacht - da müsst ihr euch also keine großen Sorgen machen.

"Nachdem sie aus der dystopischen Stadt Midgar geflohen sind, begeben sich Cloud und seine Freunde auf eine Reise quer über den Planeten. Neue Abenteuer erwarten sie in einer lebendigen und weitläufigen Welt - sprintet auf einem Chocobo über grasbewachsene Ebenen und erkundet weitläufige Umgebungen", so beschreibt Square Enix die Handlung FF7 Rebirth.

Es soll eine facettenreiche Welt bieten und euch viele Freiheiten lassen, was wir auch durch die vielen weitläufigen Gebiete im Trailer sehen können.

Final Fantasy 7 Rebirth erscheint auf zwei Discs und es soll ein Twin-Pack geben, indem ihr sowohl Final Fantasy 7 Remake Integrade, in erweiterter und visuell verbesserter Version, als auch Final Fantasy 7 Rebirth erhaltet.