Genshin Impact: Die scharfe Aktion Würze aus dem Westen ist da

Das Event Würze aus dem Westen ist gestartet und soll in Genshin Impact ein wenig die Update-Pause zu 2.7 überbrücken. Damit könnt ihr euch Aufstiegsmaterial und Urgestein verdienen, genauso wie Freundschafts-EP in der Kanne der Vergänglichkeit - der Wartungsmodus ist wie erhofft aber noch immer nicht beendet.

Welcher Westen wohl im würzigen Event gemeint ist? Ganz klar: Offenbar geht es um das mysteriöse Gebiet Sumeru, das im Sommer (oder nach den Verschiebungen vielleicht eher im Herbst) ins Spiel kommen soll und wohl eine Art heiße, fantasievolle 1001-Nacht-Welt darstellen wird. Kein Wunder also, dass dort auch intensive Kräuter und scharfe Gewürze eine Rolle spielen.

Die Aufgabe, Gewürze zu mischen, bekommt ihr im Liuye-Harfen von NPC Nazafarin aus Sumeru. Im Minispiel kommt es vor allem auf Schnelligkeit und Reaktion an: Ein Zeiger fährt von links nach rechts und ihr müsst klicken, wenn er sich bei der richtigen Zutat befindet - auch noch in der richtigen Reihenfolge des Rezepts.

Bisher ist allerdings nur ein Gewürzrezept vorhanden "Zusammenstoß von Wasser und Erde", es kommt aber jeden Tag ein neues dazu, bis ihr 7 habt.

In der Kanne der Vergänglichkeit kann man während der Aktion Würze aus dem Westen in Genshin Impact Charaktere mit besonderen Gerichten überraschen.

Anschließend könnt ihr fertige leckere Gerichte damit würzen und sie den Figuren in der Kanne anbieten, indem ihr sie ansprecht und "Bitte probier das" auswählt - das gibt extra Freundschafts-EP und einen entsprechenden Kommentar vom Charakter.

Weitere Meldungen zu Genshin Impact:

Schöner wäre es vielleicht noch gewesen, wenn unsere Kannenkumpels im Gespräch etwas genauer auf das Essen eingehen würden oder der Geschmack der einzelnen Gewürze thematisiert würde - dann wäre die Immersion doch etwas besser, aber hey: Es gibt zumindest nette Goodies zur Überbrückung, also was soll's.

Geduld braucht ihr neben dem Warten auf Update 2,7 aber auch noch, was die Gestaltungsfunktion der Kanne betrifft. Es bestand die Hoffnung, dass diese direkt zum Start der neuen Aktion wieder in Betrieb geht, aktuell ist sie aber noch immer in Wartung, was dazu führt, dass ihr aktuell nur diejenigen Charaktere mit Gewürzen füttern könnt, die ohnehin schon seit Woche in der Kanne herumstehen.