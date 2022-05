Halo Infinite Koop: Release-Datum und alle Infos

In der Vergangenheit war der Koop-Modus stets ein wichtiger Bestandteil der Halo-Spiele. Umso größer der Missmut der Fans, als bekannt wurde, dass Halo Infinite zum Launch keinen solchen Modus enthält.

Was aber nicht heißt, dass er nicht noch kommt. Und das tut er. Nach wie vor warten war darauf, bis der Kampagnen-Koop in Halo Infinite verfügbar ist und ihr gemeinsam mit einem Freund oder einer Freundin spielen könnt. In unserem Guide zeigen wir euch den aktuellen Stand.

Wann erscheint der Koop-Modus für Halo Infinite?

Dass es zum Launch keinen Koop-Modus für die Kampagne in Halo Infinite gibt, war ein echter Nackenschlag für die Community. Die gute Nachricht ist, dass er nachträglich kommt. Es braucht allerdings noch etwas Zeit.

Zuerst für den Mai 2022 geplant, wurde der Release aber noch einmal nach hinten verschoben. Als Teil der Roadmap für 2022 bestätigte 343 Industries zuletzt, dass Ende August 2022 als Zeitraum für die Veröffentlichung des Online-Koop-Modus für die Kampagne angestrebt wird.

Was wohlgemerkt nicht für die Splitscreen-Koop-Option gilt. Auf die müsst ihr noch länger warten. Diese Möglichkeit kommt erst in Season 3, also frühestens im November 2022.

Angesichts bisheriger Verzögerungen solltet ihr das Ganze vermutlich noch nicht als 100 Prozent gesichert ansehen. Verschiebungen sind weiterhin möglich.

Zusammengefasst:

Online-Koop: Voraussichtlich August 2022

Splitscreen-Koop: Season 3 (frühestens November 2022)

Die aktuelle Roadmap für Halo Infinite.

Wie funktioniert der Koop-Modus in Halo Infinite?

Bereits bekannt ist, dass ihr zu jeder Zeit im Koop-Modus spielen könnt. Es gibt keine spezifischen Bereiche oder Story-Abschnitte, die ihr nur alleine absolvieren müsst.

Auch der Koop-Modus soll es euch ermöglichen, dass ihr euch auf eure Art durch die Kampagne kämpft und flexibler beim Angriff auf feindliche Stützpunkte seid, indem ihr diese von zwei Seiten attackiert.

Ein anderes Problem ist derzeit noch, dass die Missionen der Kampagne von Halo Infinite derzeit nicht wiederholbar sind. Auch das soll sich noch ändern. Nach aktuellem Stand strebt 343 Industries ebenfalls Ende August 2022 als Zeitraum für die Veröffentlichung dieses Features an.