Heikle Themen in Videospielen: Gewalt, Lootboxen und Spoiler

Die neue Folge Newscast ist startklar, um euch durch Pfingsten zu bringen! So richtig nach Feiern war uns aber noch nicht. Stattdessen wollten sich Martin, Alex, Melanie und Ana heute lieber an die kontroversen Themen der Videospiele herantrauen: Egal ob Lootboxen bei Free-To-Play-Titeln oder Gewalt in Videospielen: Wir wollten es genau wissen, denn Futter für diese Themen gab es diese Woche ja genug. Außerdem gibt es ein wenig Spoileralarm, wenn wir über The Stanley Parable und dessen Ultra Deluxe Edition sprechen. Auch wenn das Basisspiel schon fast zehn Jahre alt ist.

Diablo Immortal erschien diese Woche - aber eben nicht in jedem Land. Belgien und die Niederlande verbieten Lootboxen, weil es dort zum illegalen Glücksspiel zählt. Aber ist die Sache mit den Lootboxen beim neuen Diablo wirklich so schlimm? Und was ist eigentlich mit dieser Röntgenfunktion bei Sniper Elite 5? Der Anblick einer Kugel, die durch einen virtuellen Soldaten sichtbar Organe beschädigt, gibt nicht allen das Gefühl, dass Shooter medizinisch korrekt sein müssen. Zu guter Letzt erschien die Ultra Deluxe Edition für einen echten Klassiker: The Stanley Parable begeistert mit einem ausgeklügelten Ansatz und auch die neue Edition schafft den Sprung zum genialen Umgang mit Spiel und Spieler. Wie, das erzählen wir euch in der achten Folge.

Außerdem gibt es spannende Themen in der Blitzrunde: Ob unsere Vorhersagen für die State of Play wahr wurden?

Welche Spiele findet ihr problematisch? Und welche Anregungen habt ihr zum Newscast-Format? Wir wollen eure Ideen hören!