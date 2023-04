In Diablo 4 müsst ihr etwa 80 Stunden für den Battle Pass zocken

Blizzard will mit Diablo 4 eine lange Reise bieten, in der ihr viele Stunden verbringen könnt. Nicht nur nach Beenden der Hauptgeschichte soll der Titel weitere Inhalte bieten, auch der Battle Pass sorgt dafür, dass ihr einiges an Zeit in den vierten Teil der beliebten Serie stecken könnt.

Eine vielstufige Beschäftigung

In einem Interview mit PCGamer sagte Joe Piepiora, der Associate Game Director, dass Spieler "ungefähr 80 Stunden Zeit investieren müssen, um den Battle Pass komplett durchzuspielen".

Im ersten Moment klingt das sehr viel, doch so weit weg von der Zeit, die ihr in andere Battle Passes, wie etwa denen von Fortnite oder Call of Duty, investieren müsst.

Da im Jahr vier Battle Passes kommen sollen, könnt ihr also bis zu 320 Spielstunden im Jahr nur in den Battle Pass stecken. Hoffen wir mal, dass die Belohnungen des Passes mindestens so düster sind, wie das Spiel selbst und euren Charakter nicht in Bananen- und T-Rex-Kostüme steckt.

Wisst ihr schon, wie viel Zeit ihr in den Battle Pass von Diablo 4 stecken wollt? Möchtet ihr jeden erdenklichen Inhalt erspielen oder arbeitet ihr ihn höchstens nebenbei ab? Schreibt es uns gern in die Kommentare. Wir sind gespannt.