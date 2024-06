Dragon Age The Veilguard: BioWare äußert sich zu Romanzen und Pausefunktion

BioWare hat ein paar weitere Details zu seinem kommenden Rollenspiel Dragon Age: The Veilguard verraten, insbesondere in Bezug auf Romanzen und Kämpfe.

Gestern hatten das Studio und Publisher Electronic Arts angekündigt, dass das bisher als Dragon Age: Dreadwolf bekannte Spiel diesen neuen Namen trägt.

Wie viele Begleiter enthält Dragon Age: The Veilguard?

"Ich werde nicht den Reveal nächste Woche spoilern, aber ich kann sagen, dass wir eine Geschichte geschaffen haben, in der du die Welt und deine Begleiter beeinflussen kannst", sagt BioWares General Manager Gary McKay im Gespräch mit IGN.

"Die Agenda der Spielerinnen und Spieler ist wichtig für die Spielerfahrung in Dragon Age: The Veilguard. Das ermöglicht es ihnen, persönliche Beziehungen zu den Begleiterinnen und Begleitern ihrer Wahl aufzubauen. Und ja, du kannst mit jedem beliebigen Begleiter eine Romanze starten."

Damit schlägt BioWare nach Dragon Age: Inquisition wieder eine andere Richtung ein, denn dort war das nur mit bestimmten Charakteren möglich.

In Dragon Age: The Veilguard gibt es sieben Begleiterinnen und Begleiter, was McKay als "die richtige Zahl für die Geschichte, die wir erzählen", bezeichnet.

"Wenn du sie begleitest, um mehr über Hintergrundgeschichten zu erfahren und dir ihre Loyalität und Freundschaft zu verdienen, besuchst du mehr Regionen von Thedas mit einer größeren Vielfalt an Biomen als je zuvor in Dragon Age."

Was den Kampf anbelangt, besteht die Möglichkeit, ein Kreismenü für die Fähigkeiten aufzurufen, wodurch das Spiel pausiert wird und ihr euch überlegen könnt, was ihr als nächstes tut.

"Als Rollenspiel ist Strategie im Kampf wichtig, zumal du zwei Begleiter mit in jeden Kampf nimmst", ergänzt er. "Jeder verfügt über einzigartige Kräfte und Fähigkeiten, die sich direkt darauf auswirken, wie du deine Gegner besiegst. Um ein neues strategisches Element zu ergänzen, führen wir ein neues Fähigkeitenmenü ein, mit dem du den Kampf pausieren und deinen nächsten Move vorbereiten kannst, ganz egal, ob für deinen Charakter oder deine Begleiter."

Das Menü soll euch mehr strategische Möglichkeiten im Kampf geben. Ihr kontrolliert dabei den Spielfluss und könnt auf diese Art verschiedene Fähigkeiten miteinander kombinieren, um eine effektivere Wirkung zu erzielen.

15 Minuten Gameplay zu Dragon Age: The Veilguard wollen Electronic Arts und BioWare am 11. Juni 2024 um 17 Uhr zeigen.