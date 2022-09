In Forza Horizon 5 feiert ihr vier Wochen lang den zehnten Geburtstag der Reihe

Forza Horizon feiert Geburtstag. Vor zehn Jahren, am 26. Oktober 2012 erschien das erste Forza Horizon - damals noch für die Xbox 360. Nach den Strecken in Colorado konnten sich Spieler in den darauffolgenden Titeln nach Südeuropa, Australien, Großbritannien und im aktuellen Teil der Reihe auch nach Mexiko düsen.

Rasante Reise in die Vergangenheit

Um das zehnjährige Bestehen der Reihe zu feiern, startet am 11. Oktober ein vierwöchiges Jubiläums-Event in Forza Horizon 5. In der neuen Story des Events könnt ihr die prägendsten Gameplay-Momente noch einmal erleben und euch an die guten alten Zeiten erinnern. Ein Trailer macht den Spielern ein wenig Laune auf diese kleine Zeitreise zu vergangenen Tagen:

Das Event beschert euch neben der Nostalgie auch einen neuen Radiosender, die rasanten Midnight Battles, bei denen ihr Kopf an Kopf und Kühlergrill an Kühlergrill gegen eure Kontrahenten karrt. Zusätzlich stellt Entwickler Playground Games neue Herausforderungen und Playlists ein, die thematisch ins Bild passen.