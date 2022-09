Lies of P zeigt seine Soulslike-Qualitäten in einem ausführlichen Gameplay-Video

Lies of P wagt einen Schritt hinaus aus den Schatten und zeigt 30 Minuten seines Gameplays. Diese Sequenzen stammen aus der Gamescom-Demo von 2022 und werden von niemand geringerem gespielt als dem Game Director Choi Ji-Won.

Steckt eure Nase tief in das neue Gameplay

Das 31 Minuten lange Video wurde auf dem Kanal von IGN hochgeladen. Diesem soll noch ein zweiter Part folgen, den es dann am Montag zu sehen gibt.

Gezeigt wird der Souls-ähnliche Kampf- und Ausdauer-Mechanik sowie Animationen und Leveldesign von Lies of P. Die viktorianische Ära hat viele düstere Ecken, Steampunk-Elemente und unheimliche Figuren und Gegner zu bieten, von denen wir auch einige Dialoge mitbekommen.

Insgesamt erinnert das Gameplay ein wenig an From Softwares Klassiker Bloodborne. Der Schwert- und Pistolenkampf ist ähnlich, ebenso wie die Nutzung der Verbrauchsgegenstände, die eure Leben und Ausdauer wieder aufladen können.

Mit einem separaten Balken, der sich jedes Mal auflädt, wenn Pinocchio Schaden austeilt oder blockt, werden spezielle Fähigkeiten ermöglicht. So könnt ihr Feinde heranziehen oder andere akrobatische Kunststücke vollführen.

Lies of P mischt viele bekannte Mechaniken

Neu sind diese Mechaniken im Souls-Genre nicht, aber Lies of P weiß diese in seiner Welt zu mischen und einzubinden. Die Geschichte von Pinocchio kennen sicher viele. Eine lebendig gewordene Holzpuppe versucht sich selbst und seinen Platz in der Welt der echten Menschen zu finden. Lügt er, wächst seine Nase. Ein Märchen, das den Prozess des Erwachsenwerdens und der Identitätsfindung beschreibt.

Lies of P bedient sich an dieser Erzählung und steckt Pinocchio ein Action-Soulslike in einer düsteren Welt, dessen Menschen in dieser Hölle mit vielen schrecklichen Monstern gefangen sind. Als Puppe kann er sich viele neue Körperteile mit neuen Funktionen anschrauben lassen, um die fiesen Figuren zu töten.

Lies of P von Entwickler Neowiz Games soll nächstes Jahr für PC, PS5, PS4, Xbox Series X und S sowie Xbox One erscheinen und soll zum Release direkt im Xbox Game Pass spielbar sein.