Marvel's Spider-Man 2 schwingt sich im Herbst 2023 auf die PlayStation 5

Entwickler Insomniac Games kündigt an, dass Marvel's Spider-Man 2 im Herbst 2023 auf die PlayStation 5 kommen wird.

Im Herbst kommt die Spinne zurück

Wir haben jetzt also endlich unseren Veröffentlichungszeitraum für den zweiten Teil von Marvel's Spider-Man. Auf dem PlayStation-Blog, auf dem alle Highlights des kommenden Jahres vorgestellt werden, schreibt Creative Director Bryan Intihar:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

"Was für ein Jahr für die PlayStation Studios! Wir hier bei Insomniac Games waren von der Arbeit unserer Kollegen absolut beeindruckt. Gratulation an alle für ein erfolgreiches Jahr 2022 – und auf ein ebenso aufregendes nächstes Jahr, in welchem wir Marvel's Spider-Man 2 für den Release im nächsten Herbst vorbereiten".

Mehr zu Marvel's Spider-Man 2:

Spider-Man 2 soll "düsterer" werden als der erste Teil

Spider-Man 2 ist auf Kurs für 2023 und macht gute Fortschritte, sagt Insomniac

Spider-Man 2 für 2023 angekündigt, inklusive Koop-Modus? Sony spricht von Singleplayer-Spiel

Marvel's Spider-Man 2 konzentriert sich auf die Zeit nach Marvel’s Spider-Man und Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. Peter Parker und Miles Morales kehren als Spider-Duo im zweiten Teil zurück und sorgen für ein neues spannendes Abenteuer.

Leider ist noch nicht viel über die Geschichte und das Gameplay bekannt. Das Singleplayer-Spiel soll etwas düsterer werden als sein Vorgänger und macht gute Fortschritte in der Entwicklung.