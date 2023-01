Lies of P: So scharf sehen Pinocchios Boss-Kämpfe in 8K-Auflösung aus

Neowiz hat zusammen mit AMD an einem neuen Trailer zu Lies of P geschraubt und getüftelt. Ihr seht darin neues Gameplay und gleichzeitig zeigt AMD durch das Videomaterial, wie stark ihre neue Radeon RX 7900 XTX ist.

Zwei Fliegen mit einem Trailer

Im Trailer könnt ihr Pinocchio sehen, wie er durch die düstere Stadt läuft, ein paar einfache Gegner erledigt und danach durch ein großes Tor geht. Dahinter verbirgt sich ein Boss. Dieser ist sicher noch nicht der größte und gefährlichste, den Lies of P zu bieten hat, trotzdem wirkt er unheimlich.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Aus Metall und mit roten Augen kommt er wie ein Terminator auf vier Beinen daher. Er arbeitet zudem mit Elektrizität und läuft zwischendurch auch mal rot an. In diesem Modus ist er sicher etwas stärker als davor. Pinocchio muss ausweichen, schafft es aber nicht immer und wird von dem mechanischen Monster in die Hand genommen und mehrfach auf den Boden geworfen.

Mehr zu Lies of P:

Lies of P zeigt seine Soulslike-Qualitäten in einem ausführlichen Gameplay-Video

Lies of P entführt mit neuem Alpha-Gameplay in die verstörende Welt von Krat

Lies of P angekündigt: Mit Pinocchio durch ein düsteres Souls-Like kämpfen

Lies of P hat noch kein festes Veröffentlichungsdatum, soll jedoch noch in diesem Jahr erscheinen. Spielen könnt ihr das Soulslike, das das bekannte Märchen Pinocchio in eine düstere Version seiner selbst verwandelt, auf PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series und PC.