Overwatch 2 Balance-Update: Und schon erhält Ramattra seinen ersten Buff

Ein neues Balance-Update für Overwatch 2 ist da und verteilt ein paar Nerfs und einige Buffs. Auch der neue Held Ramattra, der am 6. Dezember 2022 erschienen ist, wird in diesem Patch leicht verändert.

Leise rieseln die Buffs und Nerfs

Am 15. Dezember erschien der Balance-Patch, der dem Omnic-Terroristen Ramattra einen kleinen Buff verpasst. Sowohl in der Nemesis-Form als auch in der Omnic-Form erhält der Held einige Verbesserungen.

So wird etwa seine Bewegungsgeschwindigkeit in der Nemesis-Form um 20 Prozent erhöht. Mit diesem Buff fällt es dem Tank leichter, seine Opfer zu verfolgen und ihnen mit seinen starken Fäusten das Licht auszuschalten. Auch in der ultimativen Fähigkeit kann sich Ramattra so schneller bewegen und hat eine höhere Chance, die Fähigkeit länger aufrechtzuerhalten.

Ramattras Rüstungsbonus wird außerdem in der Nemesis-Form erhöht. Er erhält nach dem Buff einen Bonus von 225 statt den ursprünglichen 150. In der Omnic-Form darf sich der Tank über zwei Sekunden weniger Abklingzeit für seine Barrire freuen.

Ramattra ist ein aggressiver Tank, der zusammen mit dem Start der zweiten Saison zu Overwatch 2 gebracht wurde.

Auch Orisa erhält einen kleinen Buff. Die Reichweite für den Schadensabfall ihrer primären Waffe wurde von 15 Meter auf 20 Meter erhöht, während ihre ultimative Fähigkeit nun beim Aufprall auch Barrieren durchdringt.

Doomfist muss hingegen einen Nerf verkraften. Die Abklingzeit von Dampfhammer wurde um eine Sekunde erhöht. Zudem muss er mit seinem Faustschild für die Aktivierung von Dampfhammer nun mindestens auf 100 Schaden kommen und nicht mehr nur auf 80. Außerdem erhält er weniger Leben, wenn er Ziele mit seinen Fähigkeiten trifft.

Mehr zu Overwatch 2:

Weihnachten bei Overwatch 2: Das Winterwunderland lockt mit festlich-frostigen Modi

Overwatch 2: Wieso Ramattra doch nicht ganz so stark ist, wie es viele Fans befürchten

Overwatch 2 enthüllt Ramattras Fähigkeiten - Das kann der wandelbare Tank

Die beiden Schadens-Helden Sojourn und Tracer erhalten ebenfalls einen Nerf. Tracers Impulspistolen machen nun weniger Schaden während Sojounrs Disruptionsschuss Gegner nicht mehr verlangsahmt. Zusätzlich muss sie jetzt eine Sekunde länger auf ihren Powerslide warten und die Ausbreitung ihres Primärfeuers wurde um 28 Prozent erhöht.

Kiriko wird ebenfalls ein wenig abgeschwächt. Ihr Schutz-Suzu hält nur noch 0,85 Sekunden an, statt einer vollen Sekunde. Ana erhält hingegen einen Buff. Die Heilung und der Schaden ihrer Sniper steigt von 70 auf 75. Außerdem wirkt ihre biotische Granate jetzt vier Sekunden statt drei.