Overwatch 2: Das nächste Doppel-XP-Event steht diese Woche an und Geschenke gibt es auch

Dieses Wochenende erhaltet ihr in Overwatch 2 noch einmal die Chance eine Menge Erfahrung zu sammeln und den Battle Pass zu beenden, bevor die Saison zu ihrem Ende kommt. Das Doppel-XP-Wochenende startet morgen, am 24. November 2022.

Das Ende der ersten Saison wird mit Belohnungen eingeläutet

Bis zum 28. November 2022 könnt ihr beim Spielen die doppelten Erfahrungspunkte erhalten. Diese gibt es nach einem beendeten Match gutgeschrieben.

Außerdem schenkt euch Blizzard beim Einloggen zwischen dem 22. November und den 26. November das Highlight-Intro "Five Fingers" von Junker Queen. Kirikos Highlight-Intro "On the Wind" gibt es, wenn ihr euch zwischen dem 27. November und dem 2. Dezember bei Overwatch 2 einloggt.

Zusätzlich hat das Studio noch einen kleinen Leckerbissen für alle, die sich auf die neue Legende Ramattra freuen. Zum kommenden Tank kommt am 26. November ein erster Gameplay-Trailer. Dieser soll euch die beiden Formen des Omnic-Rebells näher zeigen, die euch flexible Optionen beim Schützen eures Teams bieten. Am 6. Dezember wird Ramattra dann endlich in Overwatch 2 erscheinen.