Overwatch 2 stellt Hoffnung in den Mittelpunkt des neuen Trailers

Zum Release von Overwatch 2 ging auch ein weiterer Trailer zum Spiel online. Hoffnung steht hier deutlich im Mittelpunkt. Der Trailer zeigt nicht nur ein paar Szenen der aktuellen Figuren auf dem Spiel, sondern auch Stars wie Musikerin Grimes. Hier wird das Free-2-Play-Konzept vor allem mit der Verbundenheit der Spielerinnen und Spieler untereinander konnotiert. Bei den langen Warteschlangen sieht es dagegen kritischer aus.

Neben dem neusten Trailer wurde zuletzt die Geschichte der neusten Heldin Kiriko in einem eigenen Video vorgestellt. Auch bestätigte Blizzard, dass der PvE noch in Arbeit sei, gab bisher aber noch keine weiteren Informationen zum Release frei. Die zweite Saison von Overwatch 2 folgt in neun Wochen, mit einem neuen Helden, der ein Tank sein wird und einer brandneuen Karte, sowie einem neuen Thema.