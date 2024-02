Palworld: GEI erhöhen - So verbessert ihr die geistige Gesundheit eurer Pals

Die geistige Gesundheit von Pals ist ein Aspekt, den ihr in Palworld nicht unterschätzen solltet. Es ist ein wichtiger Faktor, damit eure Basis lauffähig bleibt. Dazu solltet ihr ganz einfach sicherstellen, dass eure Pals glücklich und zufrieden sind.

Nur wie? Wie ihr euch in Palworld geistige Gesundheit kümmert und die GEI erhöhen könnt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Palworld: GEI erhöhen Inhalt:

Wie funktioniert geistige Gesundheit in Palworld?

Die geistige Gesundheit (oder auch GEI) eurer Pals zeigt euch in Palworld an, wie zufrieden diese sind. Sind sie nicht glücklich oder gestresst, sinkt dieser Wert, was negative Auswirkungen hat. Sie brauchen länger für Aufgaben, werden krank oder verweigern komplett die Arbeit.

Normalerweise werdet ihr benachrichtigt, wenn der GEI-Wert eines Pals zu niedrig ist. Ihr könnt aber jederzeit die Werte überprüfen, indem ihr euch die Details eines Pals in der Palbox anschaut.

Beide Pals sind extrem zufrieden!

Jedes Pal mit einem GEI-Wert unter 65 sollte euch Sorgen bereiten. Das heißt, dass ihr schnell etwas tun müsst, um seine Zufriedenheit zu verbessern.

Zurück zum Palworld: GEI erhöhen Inhaltsverzeichnis

Wie erhöht man GEI in Palworld?

Nachfolgend zeigen wir euch die besten Methoden, um die geistige Gesundheit eurer Pals in Palworld zu erhöhen. Manche davon sind einfacher oder schneller als andere, aber vielleicht nicht so effektiv. Wir empfehlen euch, eure Pals bei Laune zu halten, damit eure Basis keine Probleme bekommt.

Hier die jeweiligen Methoden:

Baut Betten

Eure Pals werden leicht gestresst und ihr GEI-Wert sinkt, wenn sie keinen Platz zum Schlafen haben. Das einfachste, was ihr dagegen tun könnt, ist der Bau eines Pal-Strohbetts. Aber nicht jedes Pal passt da drauf.

Größere Pals wie Quivern und Relaxaurus brauchen ein großes Palbett, ansonsten schlafen sie einfach auf dem Boden und regenerieren so nur wenig GEI.

Welche Betten ihr aufstellt, sollte davon abhängig sein, welche Pals in eurer Basis arbeiten und wie viel GEI ihr durch Schlaf regenerieren möchtet. Diese Betten hier gibt es in Palworld:

Pal-Strohbett - Level 3

10x Holz

5x Faser

Pal-Flauschbett - Level 24

10x Stoff

30x Holz

5x Nagel

10x Faser

Großes Palbett - Level 36

10x Hochwertiger Stoff

60x Holz

20x Nägel

30x Faser

Ein schönes Bett für Tanzee!

Baut Quellen

Eine weitere Art, den GEI-Wert zu erhöhen, habt ihr durch den Bau von Quellen. Darin können eure Pals ein entspanntes Bad nehmen, um ihre geistige Gesundheit zu regenerieren.

Quellen können eine Menge Platz in eurer Basis einnehmen, aber ihr müsst nur eine bauen, damit alle davon profitieren.

Das hier sind die verfügbaren Quellen in Palworld:

Heiße Quelle - Level 9

30x Holz

15x Stein

10x Paldium-Bruchstück

10x Palsaft

Luxuriöse heiße Quelle - Level 31

100x Stein

100x Holz

30x Paldium-Bruchstück

20x Zement

Sieht einladend aus, bringt aber nur Pals etwas.

Füttert eure Pals

Eure Pals zu füttern, sollte höchste Priorität für euch zu haben. Wenn sie hungrig sind, fällt ihr GEI-Wert schnell. Die beste Art, dem entgegenzusteuern, scheint der Bau eines Futtertrogs zu sein.

Dafür braucht ihr mindestens Level 4 und folgendes:

20x Holz

Je hochwertiger die Mahlzeiten sind, die ihr für eure Pals zubereitet, desto mehr GEI regenerieren sie. Ihr könnt die Pals direkt füttern oder die Mahlzeiten in einen Futtertrog legen.

Was gibt’s heute zu essen?

Gebt ihnen Arznei

Wenn der GEI-Wert zu stark fällt, können Pals krank oder depressiv werden. Dagegen hilft Arznei. Eine entsprechende Werkbank lässt sich bauen, um mit dieser eure eigene Arznei herzustellen. Oder ihr kauft welche von Händlern.

Ihr braucht Level 12 zum Freischalten der Mittelalterlichen Pharmaziewerkbank und folgende Komponenten:

30x Holz

5x Nagel

10x Paldium-Bruchstück

Unterschiedliche Arzneien bieten euren Pals verschiedene Vorteile, achtet also auf ihre Leiden und wendet die richtige Medizin an.

Manchmal ist medizinische Hilfe erforderlich.

Zeigt ihnen eure Liebe

Eine schnelle Art, die Zufriedenheit eines Pals zu erhöhen, ist ein wenig Aufmerksamkeit. Nähert euch einem Pal und öffnet das Menü, dort findet ihr eine Option, das jeweilige Pal zu streicheln.

Dadurch zeigt ihr ihnen eure Anerkennung und dass sie gute Arbeit leisten, wodurch die GEI-Wert steigt. Ihr könnt euch zum Beispiel vornehmen, das mindestens einmal pro Tag zu tun.

Streichelt eure Pals.

Lasst sie sich ausruhen

Eure Pals sind fleißige Arbeiter, die regelmäßig zwischen Arbeit und Ruhe wechseln. Aber manchmal hilft alles andere nicht viel. Wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, solltet ihr darüber nachdenken, euer Pal vorübergehend zurück in die Palbox zu holen, damit es dort seine geistige Gesundheit regenerieren kann.

Wir empfehlen euch, Pals in eurer Basis einmal pro Woche (in Echtzeit) auszuwechseln, um sicherzustellen, dass sie ihren GEI-Wert ordentlich regenerieren können. Ebenso können Überfälle auf eurer Lager zu Stress führen, also achtet auf sie, wenn es zu einem Angriff kommt.

Zeit für eine Pause.

Viel Erfolg beim Wiederherstellen der geistigen Gesundheit in Palworld!

Zurück zum Palworld: GEI erhöhen Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Zurück zu: Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen

Palworld: Die besten Pals für Stromerzeugung

Palworld: Die besten Pals für Sammeln

Palworld: Die besten Pals für Handwerk

Palworld: Beste Base Locations - Die besten Basis-Spots für Erz, Zucht und Co.

Palworld: Zweite Basis bauen - So kriegt man ein weiteres Lager

Palworld: Die besten Pals für Arzneimittelherstellung

Palworld: Die besten Pals für Holzfällen

Palworld: Die besten Pals für Bergbau

Palworld: Die besten Pals für Aussaat

Palworld: Schießpulver herstellen und wofür ihr es braucht