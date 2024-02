Palworld: Zweite Basis bauen - So kriegt man ein weiteres Lager

Mit dem Bau einer zweiten Basis in Palworld könnt ihr euren Einflussbereich im Spiel vergrößern. Nutzen lässt sich diese zum Beispiel, um Rohstoffe zu farmen, Pals zu züchten oder einfach als Zuhause für euch. Ganz wie ihr wollt.

Auf jeden Fall werdet ihr irgendwann eine zweite Basis brauchen, denn eine allein reicht kaum aus, um alles, was Palworld euch anbietet, dort unterzubringen. In unserem Guide zeigen wir euch, was ihr tun müsst, um eine zweite Basis zu bauen.

Palworld: Zweite Basis bauen Inhalt:

Wie baut man eine zweite Basis in Palworld?

Um in Palworld eine zweite Basis bauen zu können, müsst ihr zuerst mit eurer ersten Basis Level 10 erreichen. Ihr schafft das, indem ihr all die Sachen baut, die im Verbesserungsmenü eurer Palbox angezeigt werden.

Um zum Beispiel eure Basis von Level 9 auf Level 10 zu bringen, müsst ihr wiederum mit eurem Charakter auf Level 13 kommen, um so eine Kühlbox bauen zu können. Diese benötigt folgendes:

20x Metallbarren

20x Stein

5x Eisdrüse

Anschließend müsst ihr auf Level 14 kommen, um eine Pal-Sphären-Werkbank zu errichten:

10x Paldium-Bruchstück

30x Holz

10x Nagel

Mit dieser Werkbank baut ihr neue Pal-Sphären. | Image credit: Eurogamer/Pocketpair

Sobald eure vorhandene Basis somit Level 10 erreicht habt, könnt ihr mit dem Bau einer zweiten beginnen. Dafür ist der Bau einer zweiten Palbox nötigt. Platziert diese dort, wo ihr eure zweite Basis haben möchtet.

Zum Bau der zweiten Palbox braucht ihr das hier:

8x Holz

3x Stein

1x Paldium-Bruchstück

Habt ihr die zweite Palbox aufgestellt, könnt ihr anfangen, Gebäude und andere Strukturen rund um eure neue Basis zu errichten.

Zurück zum Palworld: Zweite Basis bauen Inhaltsverzeichnis

Wie verbessert man seine Basis in Palworld?

Wenn ihr euch in einer Basis befindet, könnt ihr sie verbessern, indem ihr bestimmte Gegenstände oder Strukturen errichtet und diese dort platziert. Welche das sind, erfahrt ihr im Verbesserungsmenü eurer Palbox.

Hier seht ihr, was ihr alles braucht. | Image credit: Eurogamer/Pocketpair

Das Menü zeigt euch das aktuelle Level eurer Basis und die Aufgaben, die ihr erfüllen müsst, um die nächste Stufe zu erreichen.

Erfüllt die angegebenen Aufgaben und ihr könnt eine Verbesserung eurer Basis vornehmen.

Zeit für ein Upgrade. | Image credit: Eurogamer/Pocketpair

Viel Spaß beim Errichten einer weiteren Basis in Palworld!

Zurück zum Palworld: Zweite Basis bauen Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Zurück zu: Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen

Palworld: Basis verschieben - So verlegt ihr euren Stützpunkt

Palworld: Die besten Pals für Kühlung

Palworld: Die besten Pals für Farmarbeit

Palworld: Die besten Pals für Stromerzeugung

Palworld: Die besten Pals für Sammeln

Palworld: Die besten Pals für Handwerk

Palworld: Beste Base Locations - Die besten Basis-Spots für Erz, Zucht und Co.

Palworld: Die besten Pals für Arzneimittelherstellung

Palworld: Die besten Pals für Holzfällen