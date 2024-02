Palworld: Die besten Pals für Sammeln

Die Fähigkeit Sammeln ist in Palworld eigentlich relativ selbsterklärend. Sie bestimmt, wie schnell eure Pals Dinge von verschiedenen Quellen einsammeln können, zum Beispiel Beeren oder Weizen.

Es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man nach einem Abenteuer zur Basis zurückkehrt und die Pals für Nachschub gesorgt haben. Aber was sind die besten Pals fürs Sammeln in Palworld? In unserem Guide verraten wir euch mehr dazu.

Verdash ist insgesamt die beste Wahl fürs Sammeln in Palworld. Der Skill-Level liegt bei 3, ebenso verfügt es über die Fähigkeiten Handwerk (Level 3), Aussaat, Holzfällen und Transport (alle auf Level 2). Es ist wie geschaffen dafür, in eurer Basis zu arbeiten.

Abseits dessen ist Frostallion Noct eine gute Alternative, denn der Sammeln-Skill ist auf Level 4, der höchstmögliche Rang. Allerdings bekommt ihr das Pal nur, indem ihr Frostallion mit Helzephyr kreuzt, was erst gegen Ende des Spiels möglich ist.

Andere gute Optionen fürs Sammeln sind Tombat, Petallia und Nitewing, die alle über Skill-Level 2 verfügen. Damit kommt ihr ganz gut klar, zumindest so lange, bis ihr euch ein oder zwei Verdash fangen könnt.

Es gibt eine ganze Menge Pals in Palworld, die über die Fähigkeit Sammeln verfügen. Welche das sind und wo ihr sie findet, das zeigen wir euch nachfolgend in unserer Tabelle:

Pal Nummer Skill-Level Fundort

Cattiva 002 1 Plateau of Beginnings

Grassy Behemoth Hills

Sealed Realm of the Frozen Wings

Chikipi 003 1 Plateau of Beginnings

Grassy Behemoth Hills

Sealed Realm of the Frozen Wings

Lifmunk 004 1 Small Settlement

Sea Breeze Archipelago

Forgotten Island Church Ruins

Tanzee 008 1 Fort Ruins

Desolate Church

Bridge of the Twin Knights

Vixy 014 1 Desolate Church

Small Settlement

Sealed Realm of the Frozen Wings

Hoocrates 015 1 Plateau of Beginnings

Islandhopper Coast

Marsh Island

Cremis 018 1 Rayne Syndicate Tower Entrance

Desolate Church

Sealed Realm of the Frozen Wings

Daedream 019 1 Sealed Realm of the Frozen Wings

Natural Bridge

Eastern Wild Island

Nox 021 1 Small Settlement

Fort Ruins

Sealed Realm of the Frozen Wings

Killamari 023 1 In den meisten Dungeons

Direhowl 026 1 Ravine Entrance

Bridge of the Twin Knights

Sealed Realm of the Swordmaster

Tocotoco 027 1 Sand Dunes Entrance

Duneshelter

PIDF Tower Entrance

Flopie 028 1 Hypocrite Hill

Petallia Alpha

Bristla 030 1 Mount Flopie Summit

Gobfin's Turf

Hangyu 032 1 Deep Sand Dunes

Investigator's Fork

Hangyu Cryst 032b 1 Icy Weasel Hill

Unthawable Lake

Pristine Snow Field

Nitewing 038 2 Grassy Behemoth Hills

Islandhopper Coast

Sea Breeze Archipelago Church

Ribunny 039 1 Ascetic Falls

Sealed Realm of the Thunder Dragon

Sealed Realm of the Winged Tyrant

Leezpunk 045 1 Fisherman's Point

Mount Obsidian Anubis Statue

Beach of Everlasting Summer

Leezpunk Ignis 045b 1 Beach of Everlasting Summer

Eternal Pyre Tower Entrance

Mount Obsidian Midpoint

Galeclaw 047 2 Ancient Ritual Site

Hypocrite Hill

Lake Center

Robinquill 048 2 Devout's Mineshaft

Hypocrite Hill

Robinquill Terra 048b 2 Sand Dunes Entrance

Duneshelter

PIDF Tower Entrance

Beegarde 050 1 Gobfin's Turf

Cold Shore

Sealed Realm of the Guardian

Elizabee 051 2 Free Pal Alliance Tower Entrance

Sealed Realm of the Swift

Grintale 052 2 Ancient Ritual Site

Hypocrite Hill

Snowy Mountain Fork

Swee 053 1 Investigator's Fork

Sealed Realm of the Thunder Dragon

Sweepa 054 2 Investigator's Fork

Sealed Realm of the Thunder Dragon

Chillet 055 1 Fort Ruins

Free Pal Alliance Tower Entrance

Cold Shore

Lunaris 063 1 Sea Breeze Archipelago

Surfent Terra 065 1 Deep Sand Dunes

Maraith 066 2 Pristine Snow Field

Land of Absolute Zero

Unthawable Lake

Tombat 068 2 Fort Ruins

Small Settlement

Bridge of the Twin Knights

Bushi 072 1 No.3 Wildlife Sanctuary

Fisherman's Point

Beakon 073 1 Deep Sand Dunes

Verdash 077 3 No.2 Wildlife Sanctuary

Vaelet 078 2 No.1 Wildlife Sanctuary

Petallia 087 2 No.1 Wildlife Sanctuary

Kingpaca 089 1 No.2 Wildlife Sanctuary

Ice Kingpaca 089b 1 Land of Absolute Zero

Quivern 095 2 No.2 Wildlife Sanctuary

Sealed Realm of the Winged Tyrant

Lyleen 104 2 No.3 Wildlife Sanctuary

Lyleen Noct 104b 2 Desolate Church

Unthawable Lake

Shadowbeak 107 1 No.3 Wildlife Sanctuary

Frostallion Noct 110b 4 Nur durch Züchtung