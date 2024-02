Palworld: Beste Base Locations - Die besten Basis-Spots für Erz, Zucht und Co.

Es gibt viele Orte, an denen ihr in Palworld eine Basis errichten könnt. Aber gibt es auch den oder die besten Orte für eine Basis? Das hängt ein wenig davon ab, was euch so vorschwebt. Aber ja, es gibt ideale Orte für ein Lager in Palworld, sozusagen eure best Base.

Welche das sein könnten, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide. Damit auch hier einen schönen und nützlichen Ort findet, um in Palworld euer Lager aufzuschlagen.

Palworld: Beste Orte für ein Lager Inhalt:

Was sind die besten Orte für ein Lager in Palworld?

Nachfolgend zeigen wir euch einige der besten Locations für eine Basis in Palworld. Woran machen wir das fest? Unter anderem an Rohstoffvorkommen in der Nähe, wie einfach ihr dort bauen könnt und wie gut es zu verteidigen ist.

Dennoch gilt, dass das hier eine subjektive Liste mit Base-Spots ist. Aber eine, die euch hoffentlich ein paar Ideen gibt:

Twilight Dunes - (-96, -120)

Das hier ist ein guter Ort für eine Basis, wenn ihr einfach Kohle abbauen möchtet. Das Bauen von Strukturen könnte sich aber etwas schwierig gestalten, die die Kohlevorkommen sich auf einer großen Felsformation befinden. Es reicht aber für den Bau einer einfachen Basis nur für diesen Zweck. Gleichermaßen kann das für euch von Vorteil sein, denn die Felsformation macht Überfälle schwierig.

Wenn ihr euch hier aufhaltet, solltet ihr lernen, wie man in der Wüste überlebt. Ebenso ist das hier ein guter Ausgangspunkt für die Suche nach hochwertigem Pal-Öl und einem Alpha-Anubis.

Mossanda Forest (246, -90)

Dieser Bereich befindet sich nördlich des Mossanda-Forest-Schnellreisepunktes und in der Nähe mehrerer großer Erzvorkommen. Eine Basis lässt sich hier einfach aufbauen und in der Umgebung findet ihr genug wichtige Materialien. Ein paar Gegner tummeln sich hier ebenfalls manchmal, aber ihr solltet keine Probleme mit ihnen haben, wenn eure Pals mindestens auf Level 19 sind.

Auch das Wetter macht euch keinen Strich durch die Rechnung und die Umgebung ist flach. Etwas erhöhte Bereiche rundherum erleichtern es euch, Angriffe auszumachen, und ihr habt ausreichend Platz für eine gute Verteidigungsstrategie.

Mount Obsidian (-499, -524)

Dieser Ort befindet sich südlich des Schnellreisepunktes Mount Obsidian Midpoint und östlich von Eternal Pyre Entrance. Ein Flug-Pal wie Vanwyrm ist empfehlenswert, um sich hier schnell und sicher zu bewegen. Empfehlenswert ist dies Location als Sekundärbasis, da hier wichtige Materialien wie Paldium-Bruchstücke und Holz schwerer zu bekommen sind.

Möchtet ihr jedoch Schwefel abbauen, ist das hier der richtige Ort für euch. Bedenkt jedoch, dass es auf Mount Obsidian heiß werden kann, aber mit hitzeresistenter Rüstung und einem Feuer-Pal an eurer Seite sollte das kein Problem darstellen.

Die Gegend ist überwiegend flach, wodurch sich Strukturen gut errichten lassen. Kein schlechter Ort für eine Breeding-Farm. Es halten sich aber ein paar Pals mit mindestens Level 35 hier auf, um die ihr euch kümmern solltet. Es ist mehr ein Ort für eine Endgame-Basis.

Sealed Realm of the Swift (314, -16)

Keine Sorge, wir sprechen nicht vom Realm selbst, sondern von einem Ort in der Nähe. Er befindet sich, vom Schnellreisepunkt Sealed Realm of the Swift aus gesehen, in südöstlicher Richtung.

Was den Bau von Strukturen anbelangt, ist dieser Ort hier etwas herausfordernder, da sich Wasser durch den Bereich zieht. Allerdings gibt es kein problematisches Wetter und jede Menge wichtige Rohstoffe in der Umgebung. Ebenso ein paar Erzvorkommen.

Und der Ort befindet sich an der Spitze eines größeren Hügels, wodurch sich Angriffe leicht ausmachen lassen. Ebenso habt ihr eine schönere Aussicht.

Mount Obsidian (-537, -477)

Und noch einmal Mount Obsidian. Ein guter Ort, um Erz abzubauen. Es ist ein großer, flacher Bereich mit einem geringeren Risiko für Überfälle. Aber auch dieser Platz empfiehlt sich mehr als Sekundärbasis, da andere Materialien eher selten vorhanden, sofern ihr euch denn noch auf etwas anderes außer Erz konzentrieren möchtet.

Auch dieser Bereich ist natürlich recht heiß, also sorgt für die passende Kleidung und nehmt ein Feuer-Pal mit. Die zahlreichen Erzvorkommen sind es aber wert. Wenn ihr eure Palbox strategisch günstig platziert, umfasst sie die meisten Erzvorkommen hier. Und es ist recht einfach, hier Strukturen zu platzieren, also viel Platz eine Breeding-Base.

Astral Mountains (-202, 253)

Dieser Ort befindet sich östlich vom Pristine Snowfield und südwestlich vom Unthawable Lake, bereitet euch jedoch auf extreme Kälte vor. Mit der passenden Kleidung, einem Feuer-Pal und entsprechenden Strukturen sollte das aber kein großes Problem darstellen.

Zugleich ist es die beste Location, wenn ihr Reinquarz abbauen möchtet. Ebenso findet ihr hier mehrere Pals mit hohem Level und andere nützliche Maaterilien.

Bevor ihr eure Basis sicher errichten könnt, müsst ihr aber meisten ein Pal mit Level 30 oder höher aus dem Weg räumen.

Viel Spaß beim Bauen eurer Basis und Basen in Palworld!

