Palworld: Die besten Pals für Holzfällen

Holz ist ein wichtiger Rohstoff in Palworld und ihr könnt eure Pals mithilfe der Fähigkeit Holzfällen diese Arbeit für euch erledigen lassen. Schließlich wollt ihr ja nicht den Großteil eurer Zeit damit verbringen, auf Bäume einzuschlagen, oder?

Pals mit der Holzfällen-Fähigkeit leisten euch in Palworld gute Dienste. Wir zeigen euch in unserem Guide die besten Pals fürs Holzfällen und welche über diese Fähigkeit verfügen.

Bushi, Wumpo, Wumpo Botan und Warsect sind Pals mit Holzfällen auf Skill-Level 3 und somit die besten Holzfäller im Spiel. Allerdings kommt ihr erst nach einiger Zeit an sie heran.

Bis dahin seid ihr mit Eikthyrdeer (Skill-Level 2) ganz gut beraten. Holzfällen ist seine einzige Fähigkeit, weswegen es sich auch ausschließlich damit befassen wird. Und ihr könnt es sogar relativ früh fangen und ab Technologie-Level 12 als Reittier verwenden. Bis zur Mitte des Spiels ist es eines der schnellsten Reittiere, es ist für euch also in vieler Hinsicht nützlich.

Es gibt viele Pals in Palworld, die über die Fähigkeit Holzfällen verfügen. In unserer Tabelle zeigen wir euch alle davon und wo ihr sie finden könnt:

Pal Nummer Skill-Level Fundort

Lifmunk 004 1 Small Settlement

Sea Breeze Archipelago

Forgotten Island Church Ruins

Tanzee 008 1 Fort Ruins

Desolate Church

Bridge of the Twin Knights

Mossanda 033 2 Sealed Realm of the Swift

Snowy Mountain Fork

Mossanda Lux 033b 2 Eastern Wind Island

Eikthyrdeer 037 2 Grassy Behemoth Hills

Fort Ruins

Rayne Syndicate Tower Entrance

Eikthyrdeer Terra 037b 2 No. 1 Wildlife Sanctuary

Arsox 042 1 Deep Bamboo Thicket

No Man's Trail

Icy Weasle Hill

Cawgnito 044 1 Sealed Realm of the Swordmaster

Sealed Realm of the Thunder Dragon

Deep Bamboo Thicket

Robinquill 048 1 Devout's Mineshaft

Hypocrite Hill

Robinquill Terra 048b 1 Sand Dunes Entrance

Duneshelter

PIDF Tower Entrance

Gorirat 049 2 Sealed Realm of the Guardian

Snowy Mountain Fork

Sealed Realm of the Swift

Beegarde 050 1 Gobfin's Turf

Cold Shore

Sealed Realm of the Guardian

Elizabee 051 1 Free Pal Alliance Tower Entrance

Sealed Realm of the Swift

Univolt 056 1 Deep Bamboo Thicket

Sealed Realm of the Winged Tyrant

Pyrin 058 1 Ruined Fortress City

Mount Obsidian Midpoint

Eternal Pyre Tower Entrance

Pyrin Noct 058b 1 Ruined Fortress City

Mount Obsidian Midpoint

Beach of Everlasting Summer

Reindrix 059 2 Free Pal Alliance Tower Entrance

Icy Weasel Hill

Unthawable Lake

Dinossom 064 2 Grassy Behemoth Hills

Desolate Church

Dinossom Lux 064b 2 PIDF Tower Entrance

Duneshelter

Bushi 072 3 No.3 Wildlife Sanctuary

Fisherman's Point

Verdash 077 2 No.2 Wildlife Sanctuary

Elphidran 080 2 No.1 Wildlife Sanctuary

Elphidran Aqua 080b 2 Nur per Züchtung

Cryolinx 083 2 Unthawable Lake

Pristine Snow Field

Land of Absolute Zero

Blazehowl 084 2 Beach of Everlasting Summer

Eternal Pyre Tower Entrance

Ruined Fortress City

Blazehowl Noct 084b 2 Beach of Everlasting Summer

Eternal Pyre Tower Entrance

Ruined Fortress City

Mammorest 090 2 Plateau of Beginnings

Desolate Church

Bridge of the Twin Knights

Mammorest Cryst 090b 2 Unthawable Lake

Pristine Snow Field

Land of Absolute Zero

Wumpo 091 3 Unthawable Lake

Land of Absolute Zero

Wumpo Botan 091b 3 No.2 Wildlife Sanctuary

Warsect 092 3 No.2 Wildlife Sanctuary

Fenglope 093 2 Ascetic Falls

Mount Obsidian Anubis Statue

Menasting 099 2 No.2 Wildlife Sanctuary

Grizzbolt 103 2 No.1 Wildlife Sanctuary

Paladius 108 2 Deep Sand Dunes