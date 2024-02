Palworld: Schießpulver herstellen und wofür ihr es braucht

Schießpulver ist eines der wichtigsten Dinge, die ihr in Palworld herstellen könnt. Ihr braucht es unter anderem für verschiedene Waffen beziehungsweise um diese mit Munition versorgen zu können. Es sei denn, ihr möchtet ewig mit Knüppel und Bogen kämpfen.

Es ist jedenfalls nicht zu schwierig, eine ausreichende Versorgung mit Schießpulver aufzubauen, um euch gut auf all die Gefahren in Palworld vorzubereiten. In unserem Guide zeigen wir, wie ihr Schießpulver herstellt und wofür ihr es braucht.

Wie kriegt man Schießpulver in Palworld?

Schießpulver erhaltet ihr in Palworld einerseits, indem ihr das Pal Tocotoco besiegt und andererseits, indem ihr es aus Holzkohle und Schwefel herstellt. Tocotoco ist das einzige Pal, von dem ihr Schießpulver bekommt, und zugleich eines der besten Pals vom Typ Neutral.

Die Herstellung von Schießpulver ist nicht sehr kompliziert. Ihr müsst mindestens Level 21 erreichen, um es auf dieser Stufe im Technologie-Menü freischalten zu können. Ebenso braucht ihr eine hochwertige Werkbank und für jedes Schießpulver zwei Holzkohle und ein Schwefel.

Von Tocotoco könnt ihr Schießpulver bekommen.

Wofür braucht man Schießpulver in Palworld?

Sobald ihr Schießpulver habt, könnt ihr damit beginnen, Munition herzustellen. Unten haben wir alle Items in Palworld für euch aufgeführt, für die Schießpulver erforderlich ist:

Technologie Erforderlicher Level Benötigtes Material Minderwertige Munition 21 1x Schießpulver

1x Metallbarren Pistolenmunition 29 1x Schießpulver

1x Metallbarren Splittergranate 31 10x Faser

1x Schießpulver

10x Stein Gewehrmunition 36 2x Schießpulver

1x Hochwertiger Metallbarren Flintenmunition 39 3x Schießpulver

1x Hochwertiger Metallbarren Sturmgewehrmunition 45 2x Schießpulver

1x Hochwertiger Metallbarren Panzerfaustmunition 49 5x Schießpulver

1x Paluminiumbarren

Wie kann man in Palworld Schießpulver farmen?

Wenn ihr Level 21 erreicht habt und bereit zum Sammeln von Schießpulver seid, habt ihr zwei Optionen: Besiegt jede Menge Tocotocos oder farmt Holzkohle und Schwefel.

Tocotoco findet ihr in der Nähe folgender Schnellreisepunkte:

Investigator's Fork

Sand Dunes Entrance

Duneshelter

PIDF Tower Entrance

Der einfachste Ort dafür befindet sich in der Wüste nordöstlich von Investigator's Fork, allerdings solltet ihr dort sicherstellen, dass ihr die passende Ausrüstung habt.

Viele Tocotocos bedeuten viel Schießpulver.

Sobald ihr dort angekommen seid, solltet ihr einige Tocotocs umherwandern sehen. Ihr bekommt nicht immer Schießpulver von Tocotoco, wenn ihr es besiegt, aber häufig genug, sodass ihr euch hier gut eindecken könnt.

Wenn ihr Holzkohle und Sulfur benötigt, könnt ihr ein Stück Holzkohle aus zwei Stück Holz herstellen. Ansonsten gibt es auch genügend Möglichkeiten, Schwefel abzubauen.

Viel Erfolg beim Herstellen von Schießpulver in Palworld!

