Palworld: Interactive Map – Mit diesen Karten findet ihr alles

Interaktive Palworld Map helfen euch dabei, euch auf den rund 16 Quadratkilometern der Spielwelt – aka den „Palpagos Islands“ – zurechtzufinden. Sie zeigen euch nicht nur, wie die Karte im aufgedeckten Zustand aussieht, sondern auch die Fundorte von Pals, Pal-Eiern, alle wichtigen Orte, NPCs, Sammelgegenstände, Items, Gegner, Rohstoffe und so weiter. Wir haben uns einmal umgesehen und stellen euch nachfolgend die unserer Meinung nach „besten Palworld Interactive Maps“ vor.

Tipp: Wir empfehlen euch, zwei oder drei der genannten interaktiven Karten im Auge zu behalten, denn häufig liefert eine Seite allein nicht alle Infos oder bereitet sie am besten auf. Teilweise hat eine Seite auch noch keine Infos zu einem bestimmten Objekt, den man dann mit Glück auf einer anderen Seite findet.

Palworld hat einen richtigen Raketenstart hingelegt und in kürzester Zeit viele Spieler auf sich aufmerksam gemacht, daher ist es kein Wunder, dass derzeit zahlreiche interaktive Maps für die Palpagos Islands auftauchen. Mit dabei sind viele bekannte Karten-Seiten, aber auch ein paar private Projekte, die mitunter schon extrem umfangreich sind und die Fundorte für so ziemlich alle wichtigen Gegenstände, Ressourcen, Händler, Pals, Bosse, Pal-Eier , Schnellreisepunkte , Dungeons und so weiter anzeigen. Ein paar Seiten sind auch etwas später dran und befinden sich noch im Aufbau, sehen aber schon sehr vielversprechend aus. Nachfolgend möchten wir euch einmal die Kandidaten vorstellen, die unserer Meinung nach die besten / meisten Infos liefern:

Wie euch interaktive Palworld Karten bei der Suche helfen und was sie nicht können

Ganz egal, welche interaktive Karte ihr letzten Endes nutzt, in Sachen Bedienung sind sie sich allesamt recht ähnlich: Ihr bekommt die komplette Karte der Palpagos Islands präsentiert und könnt verschiedene Filter aktivieren / deaktivieren (entweder als Drop-down-Menü oder als separate Spalte am Bildschirmrand), um euch alle bekannten Fundorte von verschiedenen Dingen wie Dungeons, Eier, gegnerische Camps, Schatztruhen, Bosse, Pals, POIs und so weiter anzeigen lassen. Üblicherweise bekommt ihr auch noch weitere Informationen - beispielsweise bekommt ihr einen Screenshot von der genauen Fundstelle oder Hinweise zur Art des Pals - wenn ihr auf die Markierung klickt.

Mithilfe der verschiedenen Filter der interactiven Map könnt ihr alle möglichen Dinge in Palworld suchen und finden.

Bei all den Vorteilen von interaktiven Karten können sie euch in der Regel aber nur die "wo finde ich was"-Frage beantworten. Wobei sie euch üblicherweise nicht weiterhelfen können, ist, wie man bestimmte Aufgaben löst, wie man Pals gezielt züchten kann, wie man schwierige Gegner besiegt und so weiter.

