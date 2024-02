Palworld: Milch finden und farmen

Auch Milch gibt es in Palworld, es ist einer von vielen Rohstoffen, die ihr im Spiel sammeln könnt und müsst. Milch wird dabei hauptsächlich zur Zubereitung von Mahlzeiten benötigt, aber auch für Torten, die euch beim Breeding von Pals helfen.

Wir zeigen euch nachfolgend in unserem Guide, wie ihr Milch in Palworld finden könnt und farmt – und was das Pal Mozzarina damit zu tun hat.

Wie kriegt man Milch in Palworld?

Es gibt fünf Arten, um in Palworld an Milch zu gelangen. Und das sind folgende:

Fangt Mozzarina

Besiegt Mozzarina

Weist ein Mozzarina einer Viehfarm in eurer Basis zu

Kauft sie von wandernden Händlern

Erhaltet sie als zufällige Belohnung aus Truhen

Ihr bekommt jedes Mal etwas Milch, wenn ihr ein Mozzarina entweder fangt oder besiegt. Das ist gut, wenn ihr nicht viel Milch benötigt, aber wir empfehlen euch, mindestens ein Mozzarina zu fangen, da ihr so für einen konstanten Nachschub an Milch sorgen könnt.

Mozzarina ist eure Milchquelle.

Wenn ihr Gold übrig habt, könnt ihr auch zur kleinen Siedlung gehen, die westlich des Startgebiets liegt. Dort findet ihr einen wandernden Händler, der euch Milch für 50 Goldstücke verkauft.

Auch beim Händler kriegt ihr Milch.

Aber es gibt eine bessere Möglichkeit als das…

Wo kann man Milch in Palworld farmen?

Die beste Möglichkeit, in Palworld an Milch zu gelangen und diese zu framen, ist, eine Viehfarm in eurer Basis zu errichten. Weist dann ein Mozzarina dieser Viehfarm zu und das Pal produziert dort anschließend regelmäßig Milch. Die Milch liegt dann entweder auf dem Boden herum oder befindet sich in einer eurer Vorratsboxen.

Also ganz einfach: Ein Mozzarina in einer Viehfarm absetzen, dann macht ihr irgendetwas anderes und kehrt später zurück, um die Milch einzusammeln.

Zum Bau einer Viehfarm benötigt ihr folgendes:

50x Holz

20x Stein

30x Fasern

Mozzarina auf einer Farm beschert euch regelmäßig Nachschub.

Wo findet man Mozzarina in Palworld?

Mozzarina ist eine zuverlässige Quelle für Milch in Palworld, aber wo findet ihr das Pal? Zum Glück ist es keine große Herausforderung, ein Exemplar zu finden – oder mehrere.

Begebt euch dazu vom Startgebiet aus in westlicher Richtung, bis ihr in ein Gebiet namens Bamboo Groves kommt. Ihr kommt einfach dorthin, indem ihr Sealed Realm of the Swordmaster oder Ravine Entrance als Schnellreisepunkt ansteuert.

Mozzarina findet ihr dort auch nachts.

Bedenkt nur, dass Mozzarina abhauen wird, wenn es euch sieht, also solltet ihr einen Bogen und ein paar Pfeile im Gepäck haben. So könnt ihr Mozzarina leicht aus der Ferne angreifen.

Viel Erfolg beim Sammeln von Milch in Palworld!

