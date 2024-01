Palworld: Die besten Pals für den Start - So ist aller Anfang leicht

Ihr habt frisch mit Palworld angefangen und seid euch nicht sicher, welches die besten Starter-Pals sind? Wir haben eine Liste mit den besten Pals für den Anfang zusammengestellt. Darin könnt ihr auch sehen, welche Vorteile euch diese speziellen Pals zu Beginn geben.

Welche Pals in eurer frühen Sammlung nicht fehlen dürfen, sind Cattiva, Lamball, Lifmunk, Foxparks, Daedream und Nox. Auch Chikipi kann eine gute Option sein. Gerade am Anfang solltet ihr euch in Palworld auf diese leicht zu fangenden Pals konzentrieren. Wir erklären euch, warum.

Was sind Starter-Pals? Diese Pals trefft ihr vor allem zu Beginn des Spiels an. Häufig findet ihr sie in der Nähe eines der vielen Spawn-Punkte. Typischerweise benötigen diese Pals nur wenig Nahrung, um über die Runden zu kommen.

Das sind die besten Pals für den Start in Palworld:

Cattiva

Dieser Katzen-Pal läuft euch schnell vor die Nase und taucht bereits im ersten Gebiet auf. Besonders interessant ist Cattiva, weil es eure Tragekapazität um 50 erhöht. Besonders am Anfang können ein paar Steine oder etwas Holz mehr im Gepäck einen echten Unterschied machen.

Palworld: Cattiva

Lamball

Das flauschige Schaf kommt oft in Palworld vor und schützt euch im Kampf mit seinem "Fluffy Shield". Wichtig ist außerdem, dass es euch Wolle gibt, die ihr zu weiteren Gegenständen weiterverarbeiten könnt. Lamball ist zudem pflegeleicht und benötigt nicht viel Futter.

Palworld: Lamball

Lifmunk

Dieses süße Pal findet ihr an den Spawn-Punkten Eastern Wild Island, Windswept Hills sowie Flying Fish Coast. Auch Lifmunk könnt ihr mit wenig Essen gut durchfüttern und es dient euch im Kampf als lebendiges SMG. Dadurch wird es viel leichter, weitere Pals zu fangen.

Palworld: Lifmunk

Foxparks

Foxparks läuft euch an den Spawn-Punkten Marsh Island, Windswept Hills und Plateau of Beginnings über den Weg und ist ein wichtiger Begleiter, um Lagerfeuer zu entzünden. Ihr könnt den Feuerfuchs aber auch als lebenden Flammenwerfer ausrüsten. Viel Futter braucht der Pal nicht.

Palworld: Foxparks

Chikipi

Auf den ersten Blick sieht Chikipi nicht besonders nützlich aus, doch lasst euch nicht täuschen, denn dieser Federball legt Eier und kann zur Not auf die Schlachtbank, wenn der Hunger unerträglich wird. Ihr findet das Huhn bereits im ersten Startgebiet.

Palworld: Chikipi

Daedream

Daedream ist ein vielseitiger Begleiter, der besonders mit seiner Fähigkeit glänzt, unangreifbar zu werden, während es mit euch zusammen angreift. Und ihr müsst euch dabei nicht einmal auf nur ein Daerdream beschränken. Ihr fangt diesen Pal nur nachts. Es kommt bereits nahe des Startgebiets vor und benötigt eine normale Futtermenge.

Palworld: Daedream

Nox

Auch Nox kann in den ersten Boss-Kämpfen sehr hilfreich sein, denn es gibt euren Angriffen das Schatten-Element. Zusammen mit den Attacken von Daedream habt ihr eine starke Kombi für so gut wie jeden frühen Kampf. Nox findet ihr nachts beim Sea Breeze Archipelago, an den Windswept Hills und an der Flying Fish Coast.

Palworld: Nox

