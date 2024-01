Palworld: Anfänger-Guide - 10 Dinge, die ihr zum Einstieg wissen solltet.

Ihr seid neu in Palworld und habt noch nicht so richtig den Plan, was ihr tun könnt, was ihr tun solltet? Nun, bis zu einem gewissen Grad überlässt das Spiel euch das selbst, dennoch gibt es Dinge, die ihr einfach tun solltet, um euch das Erlebnis leichter und angenehmer zu gestalten.

Damit ihr gut ins Spiel starten könnt, haben wir hier einen Anfänger-Guide zu Palworld für euch zusammengestellt. Hier erfahrt ihr die wichtigsten Dinge, die ihr zum Start wissen solltet.

Palworld: Anfänger-Guide Inhalt:

Was muss man in Palworld beachten?

Hier sind die wichtigsten Dinge, die ihr als Anfängerin oder Anfänger in Palworld beachten solltet.

Schaut euch die Welteinstellungen an und passt sie an

Wenn ihr eure erste Welt erstellt (und sie später wieder betretet), könnt ihr die Welteinstellungen nach Belieben anpassen. Wenn ihr als Schwierigkeitsgrad "Benutzerdefiniert" gewählt habt, könnt ihr etwa einstellen, wie viele Erfahrungspunkte ihr erhalten könnt, ob ihr alle Items verliert, wenn ihr sterbt, und noch mehr. Passt das Spiel hier an eure Vorstellungen an.

Wir sind hier gestorben, haben aber nichts verloren.

Konzentriert euch darauf, höhere Level zu erreichen

Wichtige Faktoren in Palworld sind euer eigener Level, der Level eurer Basis und der Level eurer Pals. Je höher der Level eurer Basis ist, desto mehr Basen könnt ihr rund um die Welt errichten. Und je höher euer Level und der eurer Pals ist, desto einfacher wird es, stärkere Pals zu bekämpfen.

Ihr solltet auch sicherstellen, dass euer eigener Level in etwa dem eurer Pals entspricht, ansonsten könnte es schwierig werden, im Kampf Kommandos zu erteilen.

Alle Level zu steigen, macht es euch in Palworld definitiv einfacher und es ergeben sich mehr Möglichkeiten für euch.

Braves Schaf.

Baut Basen neben Rohstoffvorkommen

Ihr solltet eure Basen strategisch günstig errichten. Soll heißen: Neben reichhaltigen Rohstoffvorkommen. Einerseits habt ihr dadurch kurze Wege zu Rohstoffen und ihr könnt sie ohne großen Aufwand abbauen.

Kohle, Erz, Stein und Schwefel sind allesamt nützlich, aber auch schwer. Wer also eine Basis in der Nähe dieser Rohstoffvorkommen aufbaut, hat es am Ende sehr viel einfacher, sie zu sammeln!

Ganz schön steinig.

Schafft euch einen Vorrat für Rohstoffe und Materialien an

Wo wir gerade von Rohstoffen sprechen… Ihr solltet mehrere Vorratsbehälter in eurer Basis beziehungsweise euren Basen aufbauen, um all die Rohstoffe zu hamstern, die ihr sammelt. Selbst dann, wenn ihr anfangs nicht den Eindruck habt, dass es wichtig sein könnte, später wird es das womöglich.

Werft also nichts weg, sofern ihr nicht müsst, und hebt erst einmal alles auf. Es sei denn, ihr begegnen dem wandernden Händler und er bietet euch einen guten Preis an, dann könnt ihr etwas davon verkaufen.

Vorratstruhen kann man nie genug haben.

Fangt mehrere Pal-Typen

Es gibt eine Reihe verschiedener Pal-Typen in Palword, unter anderem Feuer, Wasser und Dunkel. Jede Art von Pal hat ihre eigenen Vorzüge und Fähigkeiten. Ihr solltet verschiedene Arten von Pals fangen, damit ihr euch Teams zusammenstellen könnt, die zum jeweiligen Gegner passen.

Wenn ihr also wisst, dass ihr es mit starken Feuer-Pals aufnehmen möchtet, solltet ihr starke Wasser-Pals in euer Team aufnehmen, um die Schwäche der Feuer-Pals auszunutzen. Jedes Pal beziehungsweise jeder Typ hat seine Stärken und Schwächen.

Ihr bekommt zudem einen EP-Bonus, wenn ihr mindestens zehn Exemplare eines bestimmten Pals fangt. Und die, die ihr anschließend nicht mehr braucht, könnt ihr einfach verkaufen.

Nutzt die Statuen der Kraft

Statuen der Kraft findet ihr normalerweise in verlassenen Gebäuden, die an Kirchen erinnern. Ihr könnt mit ihnen interagieren, um die Werte eurer Pals oder eure eigenen zu verbessern. Um Pals zu verbessern, braucht ihr Pal-Seelen. Um eure eigenen Werte zu steigern, müsst ihr die kleinen, leuchtenden Lifmunk-Statuetten einsammeln, die ihr in der Welt findet.

Lasst sie euch nicht entgehen.

Wenn ihr Level 6 erreicht, könnt ihr eine Statue der Kraft als Technologie freischalten und diese in einer eurer Basen bauen.

Für eine Statue der Kraft benötigt ihr:

20x Stein

10x Paldium-Bruchstücke

Diese Macht...

Stellt wetterresistente Ausrüstung her

Die Welt von Palworld ist groß und bietet unterschiedliche Klimazonen. In der Wüste habt ihr etwa am Tag extreme Hitze, während es in der Nacht recht kalt wird. Um in der Wüste zu überleben (und in anderen Regionen), solltet ihr dementsprechend hitzeresistente und kälteresistente Outfits herstellen. Tut das am besten so schnell wie möglich, damit ihr entsprechend gerüstet seid.

So überlebt ihr in der Wüste.

Schaltet bessere Waffen frei

Ohne Waffen geht in Palworld wenig. Manche Pals, aber auch Menschen sind nicht so glücklich, wenn sie euch sehen, und greifen an. Wie auch immer, ihr werdet Waffen brauchen, um in der Welt von Palworld zurechtzukommen.

Die anfänglichen Waffen reichen eine Weile lang gut aus, aber ihr solltet aufrüsten und neue Waffen in eurem Technologie-Menü freischalten, sobald es möglich ist. Je mehr Waffen für euch verfügbar sind je mehr Auswahl ihr habt, desto einfacher ist es, in der Welt von Palworld zu überleben.

Was soll hier schon schiefgehen?

Schaltet Schnellreisepunkte frei

Wie gesagt: Die Welt von Palworld ist groß und ihr möchtet sie nicht komplett zu Fuß erkunden. Zum Glück gibt es Möglichkeiten, die Wege zu verkürzen. Eine davon ist, Schnellreisepunkte freizuschalten. Das sind die Adlerstatuen, die ihr in vielen Ecken der Welt findet. Aktiviert sie und ihr könnt sie anschließend als Schnellreisepunkte einsetzen.

Ihr solltet es auf jeden Fall tun, wenn ihr einer Statue über den Weg lauft, ansonsten werden die Wege immer länger.

Kommt schneller durch die Welt.

Pals als Reittiere nutzen

Abseits der Schnellreise könnt ihr Palworlds Welt auf dem Rückken von Pals erkunden, zumindest von manchen. Es gibt zum Beispiel Reittiere, mit denen ihr an Land unterwegs seid, aber auch welche zum Fliegen und zum Schwimmen.

Ihr könnt diese Pals einfach fangen, als Reittiere einsetzen und somit eure Reisezeiten drastisch einschränken. Etwas, dass ihr im Spielverlauf unbedingt tun solltet, um Zeit einzusparen!

Es gibt viele Möglichkeiten zur Fortbewegung.

Viel Spaß beim Erkunden der Welt in Palworld!

