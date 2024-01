Palworld: Reiten freischalten - Diese Pals eignen sich als Reittier.

Die Erkundung in Palworld wird für euch deutlich angenehmer und schneller, wenn ihr das Reiten freischaltet und euch ein Reittier besorgen könnt. Endlich nicht mehr die eigenen Beine bewegen, um größere Distanzen zu überwinden!

Insgesamt gibt es in Palworld drei verschiedene Arten von Reittieren: Fürs Land, fürs Wasser und für die Luft. In diesem Guide beschäftigen wir uns mit dem Reiten, zeigen euch, was ihr dafür tun müsst und welche Reittiere dafür infrage kommen.

Palworld: Reiten Inhalt:

Wie reitet man in Palworld?

Wer auf einem Pal reiten möchte, muss zuerst einmal eines fangen, das sich auch als Reittier verwenden lässt. Ihr findet das heraus, indem ihr euch die Partner-Fähigkeit eurer gefangenen Pals anschaut. Wenn dort in irgendeiner Form erwähnt wird, dass ihr das Pal reiten könnt, habt ihr ein Reittier gefunden!

Allerdings ist mehr nötig, als sich dann einfach nur auf den Rücken des Pals zu setzen und direkt los zu reiten.

Ihr müsst zuerst einen Sattel herstellen, der sich im Technologie-Menü freischalten lässt.

Bequemer reisen.

Bevor ihr den Sattel überhaupt als freischaltbare Option im Technologie-Menü seht, müsst ihr mindestens ein Pal fangen, das als Reittier geeignet ist. Gut möglich, dass sich der Sattel bei euch noch hinter einem "unbekannten Gegenstand" im Technologie-Menü verbirgt.

Was könnte das sein?

Ihr findet einen Sattel auf Level 7 im Technologie-Menü und braucht wiederum noch einen Technologiepunkt, um ihn freizuschalten. Anschließend begebt ihr euch zu einer Werkbank, um dort den Sattle herzustellen. Dafür benötigt ihr folgendes:

10x Paldium-Bruchstück

30x Holz

2x Stoff

Ihr braucht eine Werkbank, um einen Sattel zu bauen.

Wenn ihr die benötigten Rohstoffe habt, könnt ihr direkt einen Sattel herstellen, ansonsten müsst ihr noch welche sammeln.

Baut einen Sattel für das jeweilige Pal.

Habt ihr euren Sattel fertig gebaut und eingesammelt, holt ihr euer gewünschtes Reittier aus der Sphäre und könnt dann durch Betätigung der korrekten Taste euer Pal reiten.

Also: Nehmen wir an, ihr möchtet ein Melpaca reiten (die sich recht früh finden lassen). Ihr müsst dann mindestens Level 7 haben und den Sattle zum Bauen freischalten. Stellt ihn her und anschließend könnt ihr euer gewünschtes Pal reiten.

Bereit für einen Ausflug?

Zurück zum Palworld: Reiten Inhaltsverzeichnis

Welche Pals kann man in Palworld als Reittier nehmen?

Hier seht ihr sämtliche Pals, die sich in Palworld als Reittier verwenden lassen, ganz egal ob an Land, im Wasser oder in der Luft:

Rushoar

Direhowl

Mossanda

Melpaca

Eikthyrdeer

Nitewing - Fliegen

Arsox

Grintale

Sweepa

Chillet

Univolt

Pyrin

Reindrix

Rayhound

Kitsun

Dinossom

Surfent - Schwimmen

Maraith

Vanwyrm - Fliegen

Beakon - Fliegen

Ragnahawk - Fliegen

Elphidran - Fliegen

Elphidran. Azurode - Schwimmen

Blazehowl

Relaxaurus

Broncherry

Reptyro

Kingpaca

Wumpo

Quivern - Fliegen

Blazamut

Helzephyr - Fliegen

Mammorest

Fenglope

Astegon - Fliegen

Jormuntide - Schwimmen

Suzaku - Fliegen

Grizzbolt

Faleris - Fliegen

Shadowbeak - Fliegen

Paladius

Necromus

Frostallion - Fliegen

Jetragon - Fliegen

Viel Spaß in Palworld!

Zurück zum Palworld: Reiten Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Zurück zu: Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen

Palworld: Feuererzeugung bekommen - Wie ihr die Fähigkeit kriegt

Palworld: Hochwertiges Pal-Öl finden

Palworld: Schnell leveln - So kriegt ihr Erfahrungspunkte

Palworld: Breeding Guide – Alles übers Pals züchten, Zuchtfarm, Zucht-Liste und Kombinationen

Palworld: Breeding Calculator - Die besten Zucht-Rechner zum Pals züchten

Palworld: Anfänger-Guide - 10 Dinge, die ihr zum Einstieg wissen solltet