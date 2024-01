Palworld: Pals umbenennen - So wird’s gemacht.

Wer seinen Pals in Palworld etwas mehr Individualität geben oder seine Lieblinge besonders kennzeichnen möchte, kann Pals umbenennen. Die Frage ist, wie ihr das genau anstellen könnt?

Kein Problem, wir helfen euch dabei und zeigen euch in unserem Guide, wie ihr Pals in Palworld einen neuen Namen verpassen könnt – und warum es für Xbox-User aktuell eher schlecht aussieht.

Palworld: Pals umbenennen Inhalt:

Wie kann man Pals in Palworld umbenennen?

Aktuell lassen sich die Namen von Pals nur in der Steam-Version von Palworld ändern. Ihr habt dabei die Möglichkeit, die Namen so häufig zu ändern wie ihr es möchtet.

Um den Namen eines Pals zu ändern, müsst ihr euch die Details des jeweiligen Pals entweder in der Pal-Box oder in eurer Gruppe anschauen. Schaut dann links oben in der Ecke, wo sich der Name eures befindet, und ihr findet einen Button zum Editieren.

Drückt diesen Button, woraufhin sich ein kleines Fenster öffnet. Dort könnt ihr den neuen Namen für das Pal festlegen. Bestätigt anschließend noch euren Wunschnamen.

Hier könnt ihr den Namen des Pals ändern.

Bedenkt, dass ihr nach aktuellem Stand nicht die Namen eurer Pals in der Xbox-Version von Palworld ändern könnt.

Zurück zum Palworld: Pals umbenennen Inhaltsverzeichnis

Kann man Pals in der Xbox-Version von Palworld umbenennen?

Falls es euch bisher entgangen ist: In der Xbox-Version von Palworld könnt ihr die Namen eurer Pals derzeit nicht ändern. Immerhin lässt sich aber der Name eurer Welt anpassen.

Wenn ihr auf der Xbox spielt, seid ihr vorerst an die vorgegebenen Namen gebunden, wodurch zum Beispiel jedes Lamball einfach nur Lamball heißt.

Kreative Namen...

Das macht es euch unter Umständen etwas schwieriger, denn durch individuelle Namen könnt ihr mehrere Exemplare besser unterscheiden. Wenn alle den gleichen Namen tragen, hilft das also nicht.

Es ist wohl davon auszugehen, dass sich das noch ändern wird, aktuell wissen wir aber nicht, wann das der Fall ist.

Viel Spaß in Palworld!

Zurück zum Palworld: Pals umbenennen Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Zurück zu: Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen

Palworld: Alle 113 Pals mit Bildern - So sehen die Monster aus und das können sie

Palworld: Schnellreise aktivieren - So kommt ihr besser durch die Welt

Palworld Type Chart: Stärken und Schwächen für jedes Element

Palworld: Palsaft bekommen - So könnt ihr mehr davon farmen

Palworld: Paldium-Bruchstücke bekommen und Pal-Sphären herstellen - So geht’s!

Palworld: Koop mit Freunden spielen - So funktioniert der Multiplayer!

Palworld: Pals heilen und wiederbeleben - So wird’s gemacht!

Palworld: Teleporter Map – alle großen Adlerstatuen und ihre Fundorte

Palworld: Die besten Pals für eure Basis in verschiedenen Kategorien