Palworld: Die besten Pals für eure Basis in verschiedenen Kategorien.

Ihr könnt in Palworld eine Basis bauen und eure Pals darin arbeiten lassen. Das verbessert zum Beispiel die Produktion wichtiger Materialien wie Holz, Stein, Metallbaren und so weiter. Sogar Pal-Sphären könnt ihr zusammenbauen lassen.

Jeder Pal hat dabei seine eigenen Vorzüge, die einen bestimmten Aspekt eurer Basis verbessern können. Es lohnt sich also, sich näher damit zu beschäftigen und die besten Pals für bestimmte Aufgaben zu finden.

Und genau das tun wir hier in unserem Guide. Wir zeigen euch die besten Pals für eure Basis in Palworld!

Palworld: Beste Pals für die Basis Inhalt:

Was sind die besten Pals für die Basis in Palworld?

Pals teilen sich in Palworld in 12 Skill-Kategorien auf. Hier sind die besten Pals für eure Basis in Palworld:

Kühlen - Ice Reptyro (Level 3 Kühlen und Level 3 Bergbau), Penking (Level 2 Kühlen, Handwerk, Transport, Bewässerung und Bergbau).

- (Level 3 Kühlen und Level 3 Bergbau), (Level 2 Kühlen, Handwerk, Transport, Bewässerung und Bergbau). Elektrizität - Orserk (Level 4 Elektrizität, Level 3 Transport, Level 2 Handwerk), Grizzbolt (Level 3 Elektrizität und Transport, Level 2 Holzfäller und Handwerk).

- (Level 4 Elektrizität, Level 3 Transport, Level 2 Handwerk), (Level 3 Elektrizität und Transport, Level 2 Holzfäller und Handwerk). Farmarbeit - Vixy (für Pal-Spähren, Gold und Pfeile), Mau (für Gold), Sibelyx (für hochwertigen Stoff), Flambelle (für Flammendrüsen).

- (für Pal-Spähren, Gold und Pfeile), (für Gold), (für hochwertigen Stoff), (für Flammendrüsen). Sammeln - Verdash (Level 3 Handwerk und Sammeln, Level 2 Pflanzen, Holzfäller und Transport), Tanzee (für Anfänger, Level 1 Sammeln, Pflanzen, Handwerk, Transport, Holzfäller).

- (Level 3 Handwerk und Sammeln, Level 2 Pflanzen, Holzfäller und Transport), (für Anfänger, Level 1 Sammeln, Pflanzen, Handwerk, Transport, Holzfäller). Handwerk - Anubis (Level 4 Handwerk, Level 3 Bergbau, Level 2 Transport), Lyleen (Level 3 Handwerk und Medizin, Level 4 Pflanzen, Level 2 Sammeln), Verdash (Level 3 Handwerk und Sammeln, Level 2 Pflanzen, Holzfäller und Transport).

- (Level 4 Handwerk, Level 3 Bergbau, Level 2 Transport), (Level 3 Handwerk und Medizin, Level 4 Pflanzen, Level 2 Sammeln), (Level 3 Handwerk und Sammeln, Level 2 Pflanzen, Holzfäller und Transport). Anzünden - Jormuntide Ignis (Level 4 Anzünden), Reptyro (Level 3 Anzünden und Bergbau).

- (Level 4 Anzünden), (Level 3 Anzünden und Bergbau). Holzfäller - Wumpo (Level 3 Holzfäller, Level 4 Transport, Level 2 Handwerk und Kühlen), Bushi (Level 3 Holzfäller, Level 2 Transport und Anzünden, Level 1 Handwerk und Sammeln).

- (Level 3 Holzfäller, Level 4 Transport, Level 2 Handwerk und Kühlen), (Level 3 Holzfäller, Level 2 Transport und Anzünden, Level 1 Handwerk und Sammeln). Medizin - Lyleen (Level 3 Medizin und Handwerk, Level 4 Pflanzen, Level 2 Sammeln), Vaelet (Level 3 Medizin, Level 2 Pflanzen, Handwerk und Sammeln, Level 1 Transport).

- (Level 3 Medizin und Handwerk, Level 4 Pflanzen, Level 2 Sammeln), (Level 3 Medizin, Level 2 Pflanzen, Handwerk und Sammeln, Level 1 Transport). Bergbau - Astegon (Level 4 Bergbau, Level 1 Handwerk), Anubis (Level 3 Bergbau, Level 4 Handwerk, Level 2 Transport), Menasting (Level 3 Bergbau und Level 2 Holzfäller), Tombat (für Anfänger, Level 2 Bergbau, Sammeln und Transport).

- (Level 4 Bergbau, Level 1 Handwerk), (Level 3 Bergbau, Level 4 Handwerk, Level 2 Transport), (Level 3 Bergbau und Level 2 Holzfäller), (für Anfänger, Level 2 Bergbau, Sammeln und Transport). Pflanzen - Lyleen (Level 4 Pflanzen, Level 3 Handwerk und Medizin, Level 2 Sammeln) Petallia (Level 3 Pflanzen, Level 2 Handwerk, Sammeln und Medizin, Level 1 Transport), Tanzee (für Anfänger, Level 1 Sammeln, Pflanzen, Handwerk, Transport, Holzfäller).

- (Level 4 Pflanzen, Level 3 Handwerk und Medizin, Level 2 Sammeln) (Level 3 Pflanzen, Level 2 Handwerk, Sammeln und Medizin, Level 1 Transport), (für Anfänger, Level 1 Sammeln, Pflanzen, Handwerk, Transport, Holzfäller). Transport - Wumpo (Level 4 Transport, Level 3 Holzfäller, Level 2 Handwerk und Kühlen), Wumpo Botan (Level 4 Transport, Level 3 Holzfäller, Level 2 Handwerk, Level 1 Pflanzen).

- (Level 4 Transport, Level 3 Holzfäller, Level 2 Handwerk und Kühlen), (Level 4 Transport, Level 3 Holzfäller, Level 2 Handwerk, Level 1 Pflanzen). Bewässerung - Jormuntide (Level 4 Bewässerung), Penking (Level 2 Kühlen, Handwerk, Transport, Bewässerung und Bergbau).

Einige dieser Pals befinden sich gerade zu Beginn in abgelegenen Regionen oder haben ein zu hohes Level, um sie zu fangen. Haltet nach großen Eiern Ausschau, wenn ihr die Umgebung erkundet, dadurch könnt ihr mit Glück ein paar nützliche Helfer finden.

Vixy versorgt euch ohne Ende mit Pal-Sphären.

Was sind die vielseitigsten Pals für die Basis in Palworld?

Zu Beginn von Palworld sind das hier die besten, vielseitigsten Pals für eure Basis:

Cattiva (Level 1 Handwerk, Sammeln, Bergbau und Transport).

(Level 1 Handwerk, Sammeln, Bergbau und Transport). Tanzee (Level 1 Sammeln, Pflanzen, Handwerk, Transport und Holzfäller).

(Level 1 Sammeln, Pflanzen, Handwerk, Transport und Holzfäller). Tombat (Level 2 Bergbau, Sammeln und Transport).

(Level 2 Bergbau, Sammeln und Transport). Vixy (für Pal-Spähren, Gold und Pfeile).

Cattiva ist eine gute Wahl für eure aktive Gruppe, da ihr mit diesem Pal bei euch mehr Gewicht (50) tragen könnt. Und das lässt sich kombinieren. Mit einer Gruppe voller Cattivas könnt ihr 250 mehr Gewicht mit euch tragen.

Tanzee ist zu Anfang eines der besten Pals für eure Basis.

Im späteren Spielverlauf, wenn ihr mehr und mehr von der Spielwelt aufdeckt, sind das hier die vielseitigsten Pals für eure Basis in Palworld:

Lyleen (Level 4 Pflanzen, Level 3 Handwerk und Medizin, Level 2 Sammeln).

(Level 4 Pflanzen, Level 3 Handwerk und Medizin, Level 2 Sammeln). Anubis (Level 4 Handwerk, Level 3 Bergbau, Level 2 Transport).

(Level 4 Handwerk, Level 3 Bergbau, Level 2 Transport). Wumpo (Level 3 Holzfäller, Level 4 Transport, Level 2 Handwerk und Kühlen).

(Level 3 Holzfäller, Level 4 Transport, Level 2 Handwerk und Kühlen). Wumpo Botan (Level 4 Transport, Level 3 Holzfäller, Level 2 Handwerk, Level 1 Pflanzen).

(Level 4 Transport, Level 3 Holzfäller, Level 2 Handwerk, Level 1 Pflanzen). Penking (Level 2 Kühlen, Handwerk, Transport, Bewässerung und Bergbau).

(Level 2 Kühlen, Handwerk, Transport, Bewässerung und Bergbau). Verdash (Level 3 Handwerk und Sammeln, Level 2 Pflanzen, Holzfäller, und Transport).

Vixy ist ein großartiges Pal für eure Viehfarm, denn es produziert Gold, Pal-Sphären und Pfeile, was immer nützlich ist!

Penking könnt ihr aus Eiern ausbrüten.

Was sind die besten Pals für den Bergbau in Palworld?

Der Abbau von Erz und ähnlichen Rohstoffen ist wichtig in Palworld, um Waffen, Rüstung und mehr herzustellen. Hier sind die besten Pals für den Bergbau ion Palworld:

Insgesamt bestes Bergbau-Pal - Astegon

- Astegon Beste Bergbau-Pals in der Mitte des Spiels - Anubis, Digtoise, Reptyro, Menasting

- Anubis, Digtoise, Reptyro, Menasting Bestes Bergbau-Pal zu Beginn - Tombat

Astegon ist mit Bergbau auf Stufe 4 das beste Bergbau-Pal für eure Basis, aber es kann lange dauern, bis ihr eins fangt. Bis dahin empfehlen wir Tombat, bevor ihr idealerweise ein Anubis fangt. Ansonsten sind mit Level 3 Digtoise, Reptyro und Menasting gute Alternativen, wenngleich sie nicht so vielseitig sind wie Anubis.

Anubis ist ein fantastisches Pal für eure Basis, besonders im Hinblick auf den Bergbau.

Viel Spaß beim Basisbau in Palworld!

