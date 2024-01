Palworld: Hochwertiges Pal-Öl finden.

Hochwertiges Pal-Öl ist eine von vielen Ressourcen, die ihr in Palworld sammeln könnt. Und es ist recht nützlich, wenn ihr könnt es weiterverarbeiten und daraus dann nützliche Gegenstände für eure Basis und für unterwegs herstellen.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr in Palworld an hochwertiges Pal-Öl kommt.

Palworld: Hochwertiges Pal-Öl Inhalt:

Wie kriegt man hochwertiges Pal-Öl in Palworld?

Hochwertiges Pal-Öl ist einer von vielen Rohstoffen, den ihr in Palworld bekommen könnt, indem ihr Pals besiegt.

Von diesen Pals könnt ihr hochwertiges Pal-Öl erhalten:

Digitoise

Dumud

Elpidran

Flambelle

Grintale

Mammorest

Quivern

Relaxaurus

Woolipop

Wenn ihr noch ein niedriges Level habt, solltet ihr beachten, dass viele der erwähnten Pals mindestens Level 12 haben. Und einige leben in Regionen, in denen ihr besondere Ausrüstung zum Überleben braucht. Die Dumud, die wir fanden, waren etwa Level 17 und 18 und lebten in der Wüstenregion, die sich in nordwestlicher Richtung vom Startpunkt aus befindet. Und dort benötigt ihr definitiv spezielle Kleidung.

Ein Pal, von dem ihr das Öl kriegen könnt.

Daher empfehlen wir euch, dass ihr euch auf Woolipop konzentriert, wenn ihr nach hochwertigem Pal-Öl sucht. Ihr findet es vom Startpunkt aus in östlicher Richtung. Sie können zwar Level 14 und mehr haben, sind aber ein Pal vom Typ Neutral. Das bedeutet, dass sie keine Vorteile gegenüber anderen Typen haben, aber anfällig für Dunkel-Attacken sind. Eine nützliche Info, denn Dunkel-Pals findet ihr recht einfach in der Nähe des Startgebiets, wenn es Nacht ist.

Mit einem niedrigen Level solltet ihr eine ordentliche Menge an Nahrung und Medizin mitnehmen und ebenfalls einen Bogen einstecken, um die Woolipops aus der Ferne zu attackieren.

Die ungefähre Location von Woolipop.

Zurück zum Palworld: Hochwertiges Pal-Öl Inhaltsverzeichnis

Wo kann man hochwertiges Pal-Öl in Palworld kaufen?

Wer keine Pals besiegen möchte, um hochwertiges Pal-Öl zu erhalten, kann es in Palworld auch kaufen.

Wir haben in Duneshelter (coordinates 357,346) einen wandernden Händler gefunden, der hochwertiges Pal-Öl verkauft. Der Nachteil ist, dass sich dieser Ort im Nordosten befindet, wo sich Pals mit mindestens Level 30 und menschliche Feinde aufhalten. Und es ist eine Wüste, also solltet ihr entsprechend vorbereitet sein.

Duneshelter in Palworld.

Wenn ihr Duneshelter erreicht, sprecht mit dem wandernden Händler, der einen roten Mantel trägt.

Hochwertiges Pal-Öl kostet euch jeweils 300 Gold.

Öl könnt ihr auch kaufen.

Viel Erfolg bei der Suche nach hochwertigem Pal-Öl in Palworld!

Zurück zum Palworld: Hochwertiges Pal-Öl Inhaltsverzeichnis

Weitere hilfreiche Inhalte zu Palworld:

Zurück zu: Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen

Palworld: Alle Dungeons und ihre Fundorte auf der Map

Palworld: Eier ausbrüten - Welche es gibt und wie ihr sie findet

Palworld: Teleporter Map – alle großen Adlerstatuen und ihre Fundorte

Palworld: Die besten Pals für eure Basis in verschiedenen Kategorien

Palworld: Pals umbenennen - So wird’s gemacht

Palworld: Interactive Map – Mit diesen Karten findet ihr alles

Palworld: Zoe und Grizzbolt besiegen - So werdet ihr mit dem Rayne-Syndikat-Turmboss fertig

Palworld: Antike Bauteile finden und farmen

Palworld: Elektrodrüsen finden und wie ihr sie farmen könnt

Palworld: Feuererzeugung bekommen - Wie ihr die Fähigkeit kriegt

Palworld: Schnell leveln - So kriegt ihr Erfahrungspunkte