Palworld: Feuererzeugung bekommen - Wie ihr die Fähigkeit kriegt.

Die Feuererzeugung ist eine wichtige Fähigkeit in Palworld, erst recht, wenn ihr eine Basis erstellen möchtet, die nur wenig Aufmerksamkeit erfordert. In diesem Fall könnt ihr euch dann primär auf die Jagd nach neuen Pals konzentrieren, während die Arbeit zuhause quasi automatisch läuft.

Denn: Je mehr Objekte ihr in eurer Basis aufstellt, desto schwieriger wird es, das alles alleine zu handhaben. Dabei können euch Pals unterstützen, unter anderem mit der Fähigkeit Feuererzeugung. Unser Guide zeigt euch, wie ihr sie in Palworld bekommt.

Wie kriegt man Feuererzeugung in Palworld?

Feuererzeugung ist eine Fähigkeit, die ein Pal in Palworld haben kann. Die meisten Pals vom Typ Feuer verfügen in irgendeiner Art über diese Fähigkeit, bei manchen ist sie jedoch stärker als bei anderen.

Foxparks verfügt über diese Fähigkeit.

Ihr seht den Level, den die Feuererzeugung-Fähigkeit hat, indem ihr euch das Pal in eurer Pal-Box näher anschaut. Das Foxparks in unserem Beispiel hier hat zum Beispiel Feuererzeugung auf Level 1.

Feuererzeugung braucht ihr in Palworld, um zum Beispiel etwas am Brennen zu halten oder eine Flamme zu vergrößern. Dementsprechend gehören die meisten Pals, die diese Fähigkeit haben, zum Typ Feuer. Es ist zudem eine Fähigkeit, die man in seiner Basis haben sollte, um bestimmte Herstellungszeiten zu verringern.

Damit können sie in eurer Basis arbeiten.

Welche Feuer-Pals gibt es in Palworld?

Wenn ihr euch nicht sicher seid, welche Pals über die Fähigkeit Feuererzeugung verfügen, haben wir hier eine Liste für euch:

Foxparks

Rooby

Gobfin

Incineram (Noct)

Arsox

Leezpunk (Ignis)

Pyrin

Kitsun

Reptyro (Ice)

Faleris

Flambelle

Vanwyrm (Cryst)

Bushi

Ragnahawk

Wixen

Blazehowl (Noct)

Blazaut

Suzaku (Aqua)

Auch Vanwyrm ist ein Pal mit dieser Fähigkeit.

Viel Erfolg dabei, Pals mit Feuererzeugung in Palworld zu finden!

