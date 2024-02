Palworld: Schneller fliegen – so bekommt ihr die schnellsten Pals / Jetragon

Wenn ihr in Palworld schneller fliegen wollt, als es die normalen Flugtiere zulassen, dann könnt ihr euch durch die Pal-Zucht noch wesentlich schnellere Pals heranziehen. Bis zu 75 % mehr Tempo ist möglich, wenn ihr die richtigen Fähigkeiten kombiniert. Auf dieser Seite verraten wir euch, welche Tempo-Skills ihr bei der Zucht haben wollt, um die schnellsten Pals zu bekommen. Außerdem zeigen wir euch, wie ihr euch den „King of Speed“ – ein Jetragon mit fetten 5.775 Bewegungstempo – gezielt heranzüchten könnt.

Bei ein paar wenigen Pals geht die Verbesserung der Partnerfähigkeit über den Pal-Entsafter aber auch mit einer kleinen Erhöhung des Bewegungstempos einher. Das gilt in der Regel aber nur für die einfachen Flugtiere, die besseren Flug-Pals wie etwa Jetragon bekommen keine Temposteigerung über die Partnerfähigkeit.

Alle flugfähigen Pals in Palworld haben eine Partnerfähigkeit, die es euch erlaubt, auf ihnen zu reiten. Obendrein gewährt die Partnerfähigkeit häufig noch eine weitere Funktion, die sich von Pal zu Pal und dessen Rang der Partnerfähigkeit unterscheidet. Beispielsweise wird häufig der Elementschaden des Pals erhöht oder euer eigener Schaden wird zu einem bestimmten Elementtyp geändert und erhöht (je nach Fähigkeitsstufe des Pal um +50 % / +55 % / +65 % / +80 % / +100 %).

Der Vollständigkeit halber solltet ihr wissen, dass ein Großteil der Alpha-Pals (außer Jetragon, Necromus und Paladius) einen kleinen Bonus von +100 Punkte auf ihre Sprint-Geschwindigkeit im Vergleich zu ihren normalen Versionen bekommen. Bei der Zucht kann dieser Alpha-Tempo-Bonus allerdings nicht vererbt werden und obendrein erhöhen die oben genannten Passivfähigkeiten die Bewegungsgeschwindigkeit in viel höherem Ausmaß, daher könnt ihr ihn beim Züchten ignorieren. Falls ihr aber Alpha-Pals von Flugtieren habt, solltet ihr sie dennoch für die Zucht einsetzen, da sie andere Vorteile mitbringen.

Info: Die Passivfähigkeiten akkumulieren sich; sofern ihr also einem Pal alle vier Fähigkeiten anzüchtet, erhöht sich dessen Basis-Bewegungstempo um stolze 75 %.

Wie bereits auf der Seite Palworld: Bessere Pals züchten angemerkt, könnt ihr durch das gezielte Züchten von Pals dafür sorgen, dass ihr Pals mit den perfekten passiven Fähigkeiten für eine bestimmte Aufgabe wie Kämpfen, die Arbeit in der Basis oder auch die schnelle Fortbewegung bekommt. Im Fall für die Zucht des schnellsten Reit-/Flugtiers wollt ihr die nachfolgenden Passivfähigkeiten sehen, die das Bewegungstempo erhöhen:

So züchtet ihr euch das schnellste Pal (Jetragon), das es in Palworld gibt

Jetragon ist mit 3300 Geschwindigkeitspunkten das schnellste Flugtier in Palworld. Durch die gezielte Zucht könnt ihr euch aber ein Jetragon mit bis zu 5.775 Fluggeschwindigkeit heranzüchten. Dafür müsst ihr allerdings einigen Aufwand betreiben und Arbeit in das Fangen und die Zucht von Jetragon investieren. So bekommt ihr das schnellste Jetragon:

Fangt jede Menge Jetragons. Ihr wollt Exemplare, die ein paar der gewollten Bewegungstempo-Passivfähigkeiten mitbringen. Ein Vorteil von Jetragon: Jedes gefangene Exemplar kommt grundsätzlich mit den passiven Fähigkeiten „Legendär“ und „Drachengott“ daher. Mit Glück fangt ihr auch Jetragons, die bereits mit dem „Blitzschnell“ oder einer anderen Bewegungstempo-Passivfähigkeit ausgestattet sind, was bei der Zucht von Vorteil ist.



Ihr könnt auch gezüchtete Jetragons verwenden, allerdings haben die in der Regel eher viele ungewünschte Passivfähigkeiten, was die Zucht eher verkompliziert. Auch bei gefangenen Jetragons gilt: Nutzt sie lieber nicht bei der Zucht, wenn sie über andere Passivfähigkeiten verfügen, als die gewünschten Bewegungstempo-Skills, da diese sonst weitergegeben werden können (ihr könnt sie entsaften). Fangt euch dann lieber noch ein paar Exemplare und hofft darauf, ein passendes Jetragon für die Zucht zu bekommen. Habt ihr eure Zuchtkandidaten, wollt ihr im ersten Schritt das Drachengott-Passiv wegbekommen. Kreuzt also so lange Jetragons miteinander, bis ihr mehrere Exemplare habt, die kein Drachengott-Passiv, dafür aber „Legendär“, „Blitzschnell“, „Guter Läufer“ und / oder „Flink“ haben. Im Optimalfall erhaltet ihr mehrere Jetragons, die ein oder zwei der vier gewünschten Tempo-Skills haben. Im zweiten Schritt kreuzt ihr nun die Nachwuchs-Jetragon, die ein / zwei unterschiedliche Tempo-Skills von den vier gewünschten Bewegungstempo-Passiv haben, um Jetragons mit drei, im Glücksfall allen vier Bewegungstempo-Passiv haben. Es ist recht selten, dass ihr im zweiten Schritt bereits ein Jetragon mit allen vier Tempo-Skills bekommt, daher ist oft eine dritte Zucht-Ebene notwendig, bei der ihr Jetragons mit drei der gewünschte Passivfähigkeiten mit anderen Jetragons kreuzt, die zwei oder drei der Tempo-Skill haben. Im Grunde hört sich die Zucht des perfekten Jetragon recht simpel an, ihr werdet aber dennoch einige Versuche brauchen, bis ihr eins bekommt. Wenn es euch jedoch gelingt, habt ihr mit 5.775 Fluggeschwindigkeit das schnellstmögliche Jetragon / Flugreittier im gesamten Spiel. Züchtet ihr in Palworld einem Jetdragon die Passivfähigkeiten "Blitzschnell", "Guter Läufer", "Legendär" und "Flink" an, bekommt ihr das schnellste Flugpal im Spiel mit unglaublichen 5.775 Geschwindigkeit.

Übrigens: Im Gegensatz zu anderen Flugtieren in Palworld erhöht sich die Geschwindigkeit von Jetragon nicht weiter, wenn ihr dessen Rang steigert. Stattdessen erhöhen sich andere Werte wie Schaden, Leben etc.

