Palworld: Honig bekommen – so könnt ihr Honig finden und herstellen

Honig in Palworld ist einer der vielen Materialien, die zur Herstellung von anderen Verbrauchsgegenständen benötigt werden – unter anderem für Kuchen, der wiederum bei der Pal-Zucht eine wichtige Rolle spielt. Es ist wichtiger Rohstoff, an den ihr allerdings gar nicht so leicht herankommt, denn bei den Palworld Händlern sucht ihr vergeblich danach. Wir zeigen euch deshalb auf dieser Seite, wie ihr Honig in Palworld finden / bekommen könnt und wie ihr die Herstellung mithilfe von Pals wie Elizabee bequem in eurer Basis automatisiert.

Wie und wo man Honig in Palworld findet

Honig könnt ihr in Palworld leider nicht in ausreichend großen Mengen bei Händlern kaufen, sondern müsst ihn selbst auftreiben. Das geht auf zwei verschiedenen Wegen: Entweder, indem ihr Honig von bestimmten Pals erbeutet, oder indem ihr Honig selbst herstellt. Vor allem zu Beginn, wenn sich eure Basis noch in den Anfängen befindet, müsst ihr bestimmte Pals jagen, die das süße Gold als Loot fallen lassen.

Bei folgenden Pals bekommt ihr Honig:

Cinnamoth (#41) – Droppt 1 Honig

Beegarde (#50) – Droppt 1 bis 2 Honig

Elizabee (#51) – Droppt 5 Honig

Warsect (#92)- Droppt 3 bis 4 Honig

Tipp: Gerade zu Beginn solltet ihr euch auf Cinnamoth fixieren, denn von den vier Honig-Pals sind sie am einfachsten zu finden und zu besiegen. Wenn ihr schon etwas besser ausgerüstet seid, lohnt sich die Jagd nach Elizabees aber mehr. Beegarde und Warsect sind dagegen höherstufig, was die Suche und Kämpfe nach ihnen anspruchsvoller und zeitaufwendiger macht. Zudem lassen sie auch nicht so viel Honig fallen.

Palworld: Karte mit Fundorten von Honig-Pals.

Cinnamoth Fundorte

Cinnamoth sind am einfachsten zu farmen und tauchen bei Tag und Nacht in Massen auf der zentralen Insel der Karte auf, die man recht früh im Spiel erkundet.

Palworld: Karte mit Fundorten von Cinnamoth.

Beegarde und Elizabee Location

Beegarde und Elizabee erscheinen beide im selben Gebiet – nämlich das komplette Arial rund um den Cinnamoth Forest – allerdings tauchen Elizabees etwas seltener auf und sind auch etwas schwieriger zu besiegen. Obendrein könnt ihr einen Elizabee Alpha Boss im „Devout Mineshaft“ nahe dem Lake Center Teleport finden (Koordinaten Eingang = 37, -187).

Palworld: Karte mit Fundorten von Beegarde und Elizabee.

Warsect Fundorte

Warsect sind von allen Honig-Pals am schwierigsten zu finden und zu besiegen. Warsect findet ihr nur im „No.2 Wildlife Sanctuary“ ganz im Nordwesten der Karte (bei Tag und Nacht) oder im Sealed Realm of the Stalwart Dungeon

Palworld: Karte mit Fundorten von Warsect.

