Palworld: Zwielichtige Händler – Alle Schwarzmarkthändler auf der Map und was sie verkaufen

Was sind zwielichtige Händler in Palworld? Zwielichtige Händler in Palworld sind den normalen Pal Händlern recht ähnlich, denn auch sie verkaufen Pals. Allerdings handeln sie mit deutlich selteneren Pals, die ihr normalerweise nicht so leicht bekommt, da sie in den hoch stufigen Bereichen wie den Wildschutzgebieten zu Hause sind (siehe Palworld: Schwarzmarkt Pals - Diese Pals könnt ihr bei zwielichtigen Händlern kaufen). Genau deswegen sind Schwarzhändler auch eine der besten Quellen, um früh an seltene und hochwertige Pals heranzukommen, ohne gegen sie kämpfen zu müssen. Außerdem könnt ihr zwielichtigen Händlern eure Pals und Menschen verkaufen, die ihr gefangen habt / in eurer Gruppe sind oder in eurer Palbox lagern. Zwielichtige Händler findet ihr vor allem an abgelegenen Orten und gerne auch versteckt in Höhlen und Minenschächten, in denen sie sich mit allerlei Folterwerkzeugen eingerichtet haben. Die Schwarzmarkthändler erkennt ihr sofort an ihrem Aussehen, denn sie sind größer und stärker in ihren Proportionen als die anderen Händler (und die meisten Spielercharaktere) und tragen auffällige rote Kleidung mit großem Gürtel, ledernem Kapuzenumhang und eine grinsende Maske mit Pfeife – sie sehen fast so aus wie Henker im Mittelalter. So sehen zwielichtige Händler (Schwarzmarkthändler) in Palworld aus. Zurück zum Palworld: Zwielichtige Händler Inhaltsverzeichnis

Palworld: Schwarzmarkt Pals - Diese Pals könnt ihr bei zwielichtigen Händlern kaufen Das Wichtigste gleich zuerst: Alle zwielichtigen Händler verkaufen immer nur eine kleine Auswahl von fünf Pals, die jeden Tag per Zufall wechselt und aus einem größeren Pool von möglichen Pals stammt (es ist möglich, dass Pals mehrmals im Angebot vorkommen). Zu diesem Pool an möglichen Pals gehören einige gängige Pals wie Fuddler, Felbat oder Swee, aber auch ein paar seltene Exemplare wie Warsect, Petallia, Penking oder Incineram Noct. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Pals ihr bei Schwarzmarkthändlern kaufen könnt und wie viel Gold ihr dafür ungefähr auf den Tisch legen müsst. Der Preis für die Pals wechselt immer mit den Angeboten und ist abhängig von der Seltenheit und dem Level der Pals. Wir haben die Preise eine Zeit lang verglichen und euch nachfolgend die übliche Preisspanne angegeben, damit ihr eine grobe Vorstellung davon bekommt, wie viel Gold ihr mitbringen müsst. Tipp: Wenn ihr im Einzelspielermodus spielt, könnt ihr das Angebot von Schwarzmarkthändlern leicht resetten, indem ihr zum Hauptmenü von Palworld zurückkehrt und die Spielwelt erneut betretet. Das Spiel speichert dabei euren Spielstand und eure Position, verpasst den zwielichtigen Händlern beim Laden der Spielwelt aber eine neue Pal-Auswahl. Im Mehrspielermodus funktioniert das übrigens nicht, da die Spielwelt nicht neu geladen wird, solange sich andere Spieler dort noch aufhalten. Auch die Schnellreise via Teleporter / Pal Box oder das Schlafen über Nacht führt dazu, dass das Angebot von Schwarzhändlern geändert wird. Pal Preis Chillet 7.762 - 9.832 Incineram Noct 11688 - 14.610 Penking 12.984 - 15.418 Sweepa 15.360 - 19.200 Cryolinx 18.990 - 25.320 Katress 9.270 - 12.360 Petallia 8.077 - 10.770 Warsect 17.416 - 20.490 Elphidran 12.552 - 14.905 Kingpaca 13.920 - 17.400 Relaxaurus 23.040 - 29.184 Incineram 11.472 - 13.623 Lunaris 4.488 Surfent 12.120 Beegarde 4.512 - 5.640 Bristla 2.565 - 3.420 Cawgnito 4.140 - 5.520 Cremis 3.408 - 4.047 Dazzi 3.127 - 3.961 Dinossom 8.748 - 9.720 Direhowl 12.960 Dumud 10.552 - 13.366 Felbat 4.725 - 6.300 Flambelle 7.125 Flopie 2928 - 3.477 Fuddler 3.060 - 3.876 Galeclaw 4.824 - 6.030 Hangyu 2.295 - 2.754 Jolthog Cryst 2.568 - 2.889 Killamari 2.700 - 3.420 Leezpunk 3.870 - 4.644 Loupmoon 5.400 - 7.200 Maraith 3.532 - 4.474 Mau 2.550 - 3.000 Mau Cryst 2.424 - 2.575 Melpaca 6.165 - 8.220 Nitewing 14.175 - 18.900 Nox 2.958 - 4.440 Ribbuny 2.610 - 3.306 Robinquill 4.612 - 6.150 Swee 2.832 - 7.965 Tocotoco 2.452 - 3.270 Tombat 8.572 - 11.430 Vaelet 4.410 - 5.880 Vixy 2.250 - 2.850 Woolipop 3.262 - 4.350 Zurück zum Palworld: Zwielichtige Händler Inhaltsverzeichnis