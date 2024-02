Palworld: Torte herstellen – Wie ihr Kuchen bekommen, backen und farmen könnt

Palworld: Kuchen herstellen – Diese Gebäude und Zutaten braucht ihr für eine Torte Das Herstellen von Kuchen in Palworld ist recht einfach, sofern ihr die nötigen Zutaten zur Hand habt und Stufe 17 erreicht habt, um einen Kochtopf in eurer Basis zu errichten. Die meisten Zutaten könnt ihr entweder für Gold bei Palworld Händler kaufen - was die schnelle und bequeme, aber auch teure Version darstellt - oder sie selbst in eurer Basis herstellen (siehe Zutaten für Kuchen in Palworld selbst herstellen. Folgende Zutaten benötigt ihr für eine Torte: 5x Mehl

8x Rote Beeren

7x Milch

8x Ei (nicht verwechseln mit Pal-Eier zum Ausbrüten)

2x Honig

7x Milch

Kochtopf Habt ihr alle Zutaten zusammen, müsst ihr euch lediglich zu eurem Kochtopf begeben, dort nach dem Rezept „Kuchen“ suchen und die Arbeiten-Taste (F) gedrückt haltet, um ihn herzustellen. Die Herstellung von Kuchen dauert ziemlich lange, ihr könnt die Zeit aber verkürzen, indem ihr dem Kochtopf einen Feuer-Pal zuweist. Eine Torte in Palworld herzustellen ist nich schwer, allerdings ist das Sammeln der Zutaten zeitaufwendig. Tipp: Das manuelle Herstellen von Kuchen ist nur sinnvoll, wenn ihr nur wenig Kuchen benötigt. Im Endgame oder wenn ihr euch intensiv mit der Pal-Zucht beschäftigen wollt, benötigt ihr jedoch sehr viel Kuchen, daher ist es ratsam, eine Basis zu einer voll automatisierten Kuchenfabrik auszubauen. Wie das funktioniert, erfahrt ihr hier: Unendlich Torten automatisch herstellen lassen – so baut ihr euch eine Kuchenfabrik in Palworld. Kann man in Palworld Kuchen kaufen? Bislang könnt ihr bei den Händlern in Palworld keine Torte / Kuchen kaufen, was ein Grund dafür ist, weshalb man so schwer an das süße Gebäck herankommt. Was es jedoch zu kaufen gibt, sind einzelne Zutaten, die zum Herstellen von Kuchen benötigt werden. Das erspart euch schon mal einiges an Arbeit, kostet aber viel Geld und ihr müsst die Torte immer noch selbst herstellen. Kann man Kuchen in Palworld Kuchen looten? Tatsächlich gibt es Pals wie Lovander, die Kuchen als Beute fallen lassen, allerdings ist die Dropchance recht gering und der Zeitaufwand zum Finden und Besiegen so hoch, dass sich die ganze Sache nicht lohnt. Also ja, man kann Torten looten, aber nein, es ist nicht sinnvoll. Deutlich besser ist es, den Kuchen selbst herzustellen. Zurück zum Palworld: Torte / Kuchen herstellen Inhaltsverzeichnis

Zutaten für Kuchen in Palworld selbst herstellen Insbesondere, wenn ihr euch mit der Pal-Zucht beschäftigt, werdet ihr unzählige Kuchen benötigen, den ihr nur selbst in ausreichend großer Stückzahl herstellen könnt. Die dafür benötigten Zutaten könnt ihr zwar auch bei den Händlern für Gold kaufen, allerdings frisst euch das schnell ein Loch in euer Budget und geht auch nicht unbedingt schneller, wenn ihr jedes Mal die verschiedenen Händler auf der Karte abklappern müsst. Daher ist es die gängige Methode, die Zutaten für eine Torte selbst in einer Basis herzustellen. Dafür müsst ihr ein paar Vorbereitungen in eurer Basis treffen und ein paar bestimmte Gebäude errichten. Welche das sind und wie ihr sie freischaltet, erfahrt ihr nachfolgend: Beerengarten für Rote Beeren (Stufe 5)

Den Beerengarten liefert euch Rote Beeren, die ihr für einen Kuchen benötigt. Ihr könnt ihn im Technologie-Baum auf Stufe 5 mit zwei Technologiepunkten freischalten. Zum Anlegen eines Gartens müsst ihr dann noch 3x Beerensamen, 20x Holz und 20x Steine auftreiben.

Den Beerengarten liefert euch Rote Beeren, die ihr für einen Kuchen benötigt. Ihr könnt ihn im Technologie-Baum auf Stufe 5 mit zwei Technologiepunkten freischalten. Zum Anlegen eines Gartens müsst ihr dann noch 3x Beerensamen, 20x Holz und 20x Steine auftreiben. Viehfarm für Milch, Eier und Honig (Stufe 5)

Bestückt ihr die Viehfarm mit den entsprechenden Pals, liefern sie euch Milch (Mozzarina), Eier (Chikipi) und Honig (Beegarde), die für eine Torte unerlässlich sind. Die Farm könnt ihr ebenfalls auf Stufe 5 im Technologie-Baum mit zwei Technologiepunkte freischalten und zum Bauen benötigt ihr noch 50x Holz, 20x Steine und 30x Fasern. Die Details zur Herstellung erfahrt ihr hier: Palworld: Honig bekommen – so könnt ihr Honig finden und herstellen, Palworld: Milch finden und farmen.

Bestückt ihr die Viehfarm mit den entsprechenden Pals, liefern sie euch Milch (Mozzarina), Eier (Chikipi) und Honig (Beegarde), die für eine Torte unerlässlich sind. Die Farm könnt ihr ebenfalls auf Stufe 5 im Technologie-Baum mit zwei Technologiepunkte freischalten und zum Bauen benötigt ihr noch 50x Holz, 20x Steine und 30x Fasern. Die Details zur Herstellung erfahrt ihr hier: Palworld: Honig bekommen – so könnt ihr Honig finden und herstellen, Palworld: Milch finden und farmen. Weizenfeld für Weizen (Stufe 15)

Für Kuchen benötigt ihr Mehl, das aus Weizen hergestellt wird, wofür ihr ein Weizenfeld anlegen müsst. Selbige könnt ihr auf Stufe 15 mit zwei Technologiepunkten im Technologie-Baum freischalten. Anschließend benötigt ihr 3x Weizensaat, 35x Holz und 35x Stein, damit auf dem Feld Weizen wächst. Wo ihr die Weizensaat herbekommt und wie das Anbauen funktioniert, erfahrt ihr auf der Seite Palworld: Weizen finden und Weizensaat anbauen.

Für Kuchen benötigt ihr Mehl, das aus Weizen hergestellt wird, wofür ihr ein Weizenfeld anlegen müsst. Selbige könnt ihr auf Stufe 15 mit zwei Technologiepunkten im Technologie-Baum freischalten. Anschließend benötigt ihr 3x Weizensaat, 35x Holz und 35x Stein, damit auf dem Feld Weizen wächst. Wo ihr die Weizensaat herbekommt und wie das Anbauen funktioniert, erfahrt ihr auf der Seite Palworld: Weizen finden und Weizensaat anbauen. Mühle für Mehl (Stufe 15)

Mehl bekommt ihr, wenn ihr Weizen mahlt, wofür eine Mühle notwendig ist. Selbige könnt ihr auf Stufe 15 im Technologie-Baum mit zwei Technologiepunkte freischalten. Für den Bau einer Mühle müsst ihr lediglich 50x Holz und 40x Stein heranschaffen. Außerdem benötigt ihr einen Pal mit „Gießen“-Fähigkeit, der das Wasserrad der Mühle antreibt.

Mehl bekommt ihr, wenn ihr Weizen mahlt, wofür eine Mühle notwendig ist. Selbige könnt ihr auf Stufe 15 im Technologie-Baum mit zwei Technologiepunkte freischalten. Für den Bau einer Mühle müsst ihr lediglich 50x Holz und 40x Stein heranschaffen. Außerdem benötigt ihr einen Pal mit „Gießen“-Fähigkeit, der das Wasserrad der Mühle antreibt. Kochtopf zum Kuchen-Backen (Stufe 17)

Den Kochtopf benötigt ihr zum Backen einer Torte, wofür ihr Stufe 17 erreicht haben müsst, um ihn im Technologie-Baum mit zwei Technologiepunkten freizuschalten. Zum Errichten benötigt ihr noch 20x Holz, 15x Metallbarren und 3x Feuerdüsen. Außerdem solltet ihr dem Kochtopf ein Feuer-Pal zuweisen, damit die Herstellung schneller vonstattengeht. Zurück zum Palworld: Pals Torte / Kuchen herstellen Inhaltsverzeichnis