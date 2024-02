Palworld: Legendary Blueprints – Alle legendäre Baupläne finden

Legendäre Baupläne in Palworld stellen die einzige Möglichkeit dar, um an die besten Waffen und Ausrüstungsgegenstände für euch und eure Pals heranzukommen. Insgesamt gibt es 17 legendäre Gegenstände, die ihr nur herstellen könnt, wenn ihr die legendären Baupläne dafür findet. Das ist allerdings mit einigem Aufwand verbunden, denn Legendary Schematics sind äußerst selten. Wir zeigen euch deshalb auf dieser Seite, wo ihr alle Legendary Blueprints finden könnt, wie hoch die Dropchancen sind, wie ihr eure Drop Rate verbessern könnt und was ihr sonst noch über die legendären Baupläne wissen müsst.

Was sind Legendary Blueprints und wie bekommt man legendäre Baupläne in Palworld?

In Palworld könnt ihr für euren Charakter und eure Pals zahlreiche Gegenstände wie Waffen und Ausrüstung in fünf verschiedenen Qualitätsstufen (gewöhnlich, ungewöhnlich, selten, episch, legendär) an Werkbänken und Fließbandwerken herstellen, wofür ein entsprechender Bauplan benötigt wird. Je höher die Qualitätsstufe eines Items, desto besser ist es. Im Fall von Waffen bedeutet das mehr Schaden, größeres Magazin und so weiter und im Fall von Rüstung mehr Haltbarkeit, Lebenspunkte, Verteidigung etc.

Die meisten Baupläne in Palworld werdet ihr über den Technologiebaum freischalten, allerdings handelt es sich dabei in der Regel um niedrigere Qualitätsstufen der jeweiligen Gegenstände. Für die höchste Qualitätsstufe „Legendär“ wird dagegen immer Baupläne der Stufe 4 benötigt, die umgangssprachlich als „legendäre Baupläne“ (im Englischen „Legendarys Schematics“ oder „Legendary Blueprints“) bezeichnet werden.

Sobald ihr einen legendären Bauplan habt, schaltet ihr damit auch automatisch den entsprechenden Gegenstand für die Herstellung frei, auch wenn ihr die Technologie dafür noch nicht im Technologiebaum freigeschaltet habt. Folglich ist es sehr lohnenswert, sich möglichst früh auf die Jagd nach den Blueprints zu machen, insbesondere, wenn ihr mit bestimmten Gegnern noch eure Mühe habt. Legendären Baupläne bekommt ihr in Palworld nur auf zwei Wegen:

Legendäre Baupläne von Alpha Pals

Der mehr oder weniger sicherste Weg für legendäre Baupläne in Palworld ist das Farmen von bestimmten Alpha Pals, die jeweils einen bestimmten Bauplan als Beute hinterlassen können. Es handelt sich um einen seltenen Drop, daher werdet ihr wahrscheinlich einige Anläufe benötigen, bis ihr euren gewünschten Bauplan in die Finger bekommt.

Tipp: Legendäre Baupläne könnt ihr durch das Fangen, Besiegen und Schlachten von Alpha Pals bekommen. Ihr habt also bei jedem Alpha Boss eine doppelte Chance auf einen Legendary Blueprint, wenn ihr ein Alpha Pal fangt und es anschließend mit dem Fleischerbeil schlachtet.

Legendäre Baupläne in Truhen

Neben den Alpha Pals könnt ihr legendäre Baupläne aber auch in Truhen finden. Dazu gehören Truhen aller Seltenheitsgrade in der Spielwelt sowie Truhen, die es als Belohnung am Ende von Dungeons gibt.

Tipp: Am besten beschafft ihr euch einige Silberschlüssel und ein fliegendes Pal und klappert dann die höherstufigen Gebiete auf der Suche nach silbernen Schatztruhen ab (siehe Die besten Bauplan Farm-Routen für Truhen).

Wo hoch ist die Legendary Blueprints Drop Rate?

Die Data Miner haben mittlerweile herausgefunden, dass die Dropchance von legendären Bauplänen bei 3 % beim Besiegen von Alpha Pals liegt. Ob diese Drop Rate auch bei den Truhen vorliegt, ist bislang unbekannt, es ist aber anzunehmen, dass sie ähnlich oder etwas niedriger ist, da es mehr Truhen in der Spielwelt gibt.

Gegenstände, die nur durch Baupläne verfügbar sind

Die meisten herstellbaren Gegenstände in Palworld sind (zumindest in ihrer Basisversion) über den Technologiebaum verfügbar. Es gibt aber ein paar Items wie beispielsweise den „Hexenhut“, die sich nur durch Baupläne herstellen lassen und die nicht als Technologie verfügbar sind. Oftmals sind es eher kosmetische Items, deren Baupläne bei wandernden Händlern zu finden sind.

