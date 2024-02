Palworld: Elektrodrüse finden und farmen – so geht’s

So könnt ihr in Palworld Elektrodrüse bekommen

Wie viele Verbrauchsgegenstände könnt ihr auch die Elektrodrüse über zwei Wege bekommen: Ihr könnt Elektrodrüsen für jeweils 200 Gold bei gewissen fahrenden Händlern kaufen oder ihr macht Jagd auf bestimmte Elektro-Pal, die Elektrodrüsen als mögliche Beute fallen lassen. Die nachfolgende Tabelle zeigt euch, welche Pals Elektrodrüsen in welcher Menge und mit welcher Rate droppen können.

Pal Menge Elektrodrüse Dropchance Beakon 1 - 2 100 % Alpha Beakon 1 - 2 100 % Dazzi 1 100 % Alpha Dazzi 1 100 % Grizzbolt 2 - 4 100 % Alpha Grizzbolt 2 - 4 100 % Jolthog 1 100 % Alpha Jolthog 1 100 % Mossanda Lux 1 - 2 100 % Orserk 1 - 2 100 % Alpha Orserk 1 - 2 100 % Rayhound 1 - 2 100 % Alpha Rayhound 1 - 2 100 % Relaxaurus Lux 2 - 3 100 % Sparkit 1 - 2 100 % Alpha Sparkit 1 - 2 100 % Univolt 1 100 % Alpha Univolt 1 100 %

Palworld: Karte mit Fundorten von Elektro-Pals, die Elektrodrüsen droppen.

Tipp: Nutzt für die Jagd auf Elektro-Pals am besten Pals des Typs Erde, da diese besonders effektiv im Kampf sind. Wir empfehlen zu Beginn vor allem Sparkits zu jagen, die in relativ großer Anzahl in einem breiten Streifen nördlich und südlich der verlassenen Kirche sowie bei den Twilight Dunes zu finden sind. Sie haben eine hundertprozentige Dropchance auf ein bis zwei Elektrodrüsen, ihr solltet also relativ schnell fündig werden.

Auch im Endgame ist die Jagd nach Sparkits effektiv, ihr könnt aber auch auf Grizzbolts wechseln, die doppelt so viele Elektrodrüsen droppen. Alpha-Pal wie Relaxaurus Lux doppelt ebenfalls mehr Elektrodrüsen, dafür ist der Kampf anspruchsvolle und dauert viel länger, weshalb es - nur wegen der Elektrodrüsen - ineffektiv ist, sie zu farmen. Es ist natürlich etwas anderes, wenn ihr diese Gegner noch aus anderen Gründen bekämpfen wollt.

