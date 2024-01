Palworld: Weizen finden und Weizensaat anbauen.

Weizen ist ebenfalls ein Rohstoff in Palworld und ihr braucht Weizensaat, um daraus Weizen zu machen und Mehl zu erhalten. Das braucht ihr wiederum für Kuchen, was euch beim Züchten von Pals hilft. Ihr merkt: Es hängt das eine oder andere im Spiel zusammen.

In unserem Guide zeigen wir euch, wie ihr in Palworld Weizen bekommen könnt und Weizensaat anbaut.

Palworld: Weizen und Weizensaat Inhalt:

Wie kriegt man Weizen und Weizensaat in Palworld?

Bevor ihr Weizen in Palworld bekommen könnt, braucht ihr zuerst einmal Weizensaat. Folgende Möglichkeiten habt ihr, um Weizensaat in Palworld zu finden:

Fangt oder besiegt Pals, die Weizensaat droppen.

Kauft Weizensaat von Händlern.

Findet Weizensaat in zufällig verteilten Truhen.

Sobald ihr drei Stück Weizensaat habt, die ihr für ein Weizenfeld benötigt, könnt ihr diesem Pals vom Typ Pflanze und Wasser zuweisen, damit diese dort dauerhaft Weizen anbauen. Genau so, wie es beim Beerengarten der Fall ist. Um ein Pal zuzuweisen, nehmt es auf und werft es auf das Weizenfeld.

Baut ein Weizenfeld, um Weizensaat zu pflanzen.

Denkt daran, dass Truhen nach einer Weile respawnen, kehrt also zu welchen zurück, die einfach zugänglich sind, und schaut nach, ob ihr Glück habt und Weizensaat findet.

Welche Pals droppen Weizensaat in Palworld?

Derzeit kennen wir fünf Pals, die Weizensaat in Palworld droppen::

Dinossom

Flopie

Bristla

Cinnamoth

Robinquill

Von diesen fünf sind Dinoddom, Flopie und Cinnamoth am einfachsten in den ersten Spielstunden zu fangen. Wir haben regelmäßig zwei Dinossoms in der Nähe des ersten Schnellreisepunktes gefunden (eines nördlich und eines südlich davon). Denkt daran, dass ihr eine Mega-Sphäre braucht, um sie zu fangen, da Dinoddoms meist bei Level 15 starten.

Hier seht ihr, wo wir eines der beiden Dinoddoms gefangen haben:

Bei den Koordinaten 243, -543.

Flopie und Cinnamoths findet ihr normalerweise nördlich des Rayne Syndicate Tower Entrace Schnellreisepunktes, sie bewegen sich aber auch in südlicher Richtung. Dort haben wir auch unser erstes Cinnamoth gefangen.

Weitere Pals, die euch Weizensaat geben.

Welche Händler verkaufen Weizensaat in Palworld?

Bisher haben wir nur einen Händler gefunden, der Weizensaat verkauft: der wandernde Händler in der kleinen Siedlung (direkt rechts neben dem Schnellreisepunkt der kleinen Siedlung). Um dorthin zu gelangen, reist vom Schnellreisepunkt Grassy Behemoth Hills aus gerade nach Westen, bis ihr einen Schnellreisepunkt hinter etwas Wasser in der Ferne seht.

Bei den Koordinaten 74, -486.

Ihr müsst 100 Gold pro Weizensaat zahlen, zusätzlich verkauft der Händler auch Weizen, wenn ihr direkt Mehl herstellen möchtet.

Weizensaat könnt ihr auch kaufen.

Viel Spaß beim Anbau von Weizen in Palworld!

