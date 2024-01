Palworld: Antiktechnologiepunkte bekommen und wie ihr sie verwendet.

Ihr solltet wissen, wie ihr in Palworld an Antiktechnologiepunkte kommt. Warum? Weil sie euch dabei helfen, hochqualitative und seltene Items zu erhalten, die eure Ausrüstung deutlich verbessern und euch das Leben einfacher machen können.

Vielleicht habt ihr den Namen in Palworld schon gesehen, wisst aber nicht so recht, was ihr damit anfangen sollt. Keine Sorge, wir helfen euch in unserem Guide und zeigen, wir ihr Antiktechnologiepunkte in Palworld bekommt und wie ihr sie anschließend einsetzt.

Wie kriegt man Antiktechnologiepunkte in Palworld?

Um Antiktechnologiepunkte in Palworld zu bekommen, müsst ihr Bossgegner besiegen, denen ihr im Spiel begegnet.

Ihr erhaltet allerdings nur Antiktechnologiepunkte für den ersten Sieg gegen sie, könnt sie daher nicht farmen. Der erste Boss, mit dem ihr es in Palworld zu tun bekommt, ist wahrscheinlich der Rayne Tower Syndicate Boss in der Nähe des Startgebiets.

Besiegt ihr einen Syndicate Boss, erhaltet ihr fünf Antiktechnologiepunkte als Belohnung. Natürlich stellen sie euch vor eine Herausforderung, aber es ist der schnellste Weg, mehrere Punkte auf einmal zu erhalten.

Tötet Bosse, um an Antiktechnologiepunkte zu gelangen.

Alternativ nehmt ihr euch einen der "großen" Pals in der Umgebung oder einen Dungeon-Boss wie Mau vor, erhaltet dafür aber weniger Antiktechnologiepunkte.

Wir waren nicht vorbereitet...

Wie benutzt man Antiktechnologiepunkte in Palworld?

Aktuell gibt es in Palworld 17 Items, die ihr mithilfe von Antiktechnologiepunkten erhalten könnt. Ruft das Technologie-Menü auf und schaut euch die rechte Seite des Bildschirms an. Dort seht ihr eine Spalte allein für Antiktechnologie. Dort findet ihr auch die Items, die ihr mit euren Punkten freischalten könnt.

Antiktechnologien findet ihr im Technologiebildschirm ganz rechts.

Denkt daran, dass ihr diese Sachen nur mit Antiktechnologiepunkten freischalten könnt, nicht mit regulären Technologiepunkten.

Viel Erfolg bei der Jagd nach Antiktechnologiepunkten in Palworld!

