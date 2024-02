Palworld: Basis verschieben - So verlegt ihr euren Stützpunkt

Direkt zu Beginn baut ihr in Palworld eure erste eigene Basis, erweitert sie Stück für Stück mit neuen Objekten. Aber während ihr immer mehr die Welt erkundet, möchtet ihr womöglich auch eure Basis verschieben.

Geht das überhaupt? Diese Frage beantworten wir in unserem Guide und zeigen euch, wie ihr bei einem Umzug am besten vorgehen könnt.

Palworld: Basis verschieben Inhalt:

Wie verschiebt man seine Basis in Palworld?

Es ist möglich, die eigene Basis in Palworld zu verschieben, ihr müsst dazu einfach eure Palbox bewegen. Allerdings gibt es keine Möglichkeit, einfach die komplette Basis einzupacken und sie so, wie sie war, an einem anderen Ort wieder aufzustellen.

Bevor ihr einen Umzug denkt, solltet ihr zuerst einmal einen neuen Ort für eine Basis festlegen. Ideal ist eine flache, offene Fläche, die euch viel Spielraum bietet, da euer Stützpunkt mit der Zeit immer weiter wächst. Ihr braucht Platz für Pals und sollt euch zudem ja noch vernünftig bewegen können. Es schadet auch nicht, wenn sich wichtige Rohstoffvorkommen sowie Schnellreisepunkte in der Nähe befinden.

Ihr könnt eure Palbox an einen anderen Ort bringen oder mit ausreichend hohem Level eine weitere bauen.

Habt ihr einen geeigneten Ort gefunden, steht der Umzug auf dem Programm. Was kein großes Problem darstellen sollte. Mit eurer Startbasis auf Level 10 erhaltet ihr die Möglichkeit, eine weitere Palbox zu bauen. Ihr könnt also zwei Basen gleichzeitig haben. Zudem könnt ihr eine Schnellreise zwischen einzelnen Palboxen durchführen, was den ganzen Prozess weiter vereinfacht.

In eurer vorhandenen Basis müsst ihr nun die vorhandenen Objekte und Gebäude auseinandernehmen, angefangen mit der Palbox. Tut ihr das, werden einige Strukturen automatisch auseinandergenommen und und Pals in eurem Palbox-Inventar verstaut.

Strukturen, die zwingend in einer Basis stehen müssen, etwa ein Brutkasten, werden so automatisch zerlegt. Andere Sachen, die sich überall ohne Basis errichten lassen – Häuser, Betten und so weiter – müsst ihr manuell zerlegen, wenn ihr sie mitnehmen möchtet. Die Rohstoffe landen dann wieder in eurem Inventar, achtet nur darauf, dass ihr euch nicht überladet.

Am neuen Ort baut ihr eure Basis neu auf.

Am neuen Ort angekommen, baut ihr dann eure Palbox erneut auf und beginnt damit, andere Gebäude und Strukturen zu errichten. Um es etwas einfacher zu gestalten, könnt ihr am neuen Ort zuerst einige Vorratsboxen aufbauen und nach und nach die Rohstoffe aus eurer alten Basis dorthin transportieren. So habt ihr dann direkt alles in greifbarer Nähe.

Viel Spaß beim Verschieben eurer Basis in Palworld!

