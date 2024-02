Palworld: Die besten Pals für Farmarbeit

Farmarbeit ist eine wichtige Arbeit in Palworld, denn dadurch können Pals für euch zum Beispiel Rohstoffe wie Honig, Goldmünzen oder Milch produzieren. Die braucht ihr wiederum für andere Dinge!

Es ist ein bisschen Trial and Error dabei, herauszufinden, welche Pals in Palworld was durch Farmarbeit für euch bringen. Aber keine Sorge, wir helfen euch weiter und zeigen euch die besten Pals für Farmarbeit in unserem Guide. Und was ihr von ihnen bekomm!

Palworld: Beste Pals für Farmarbeit Inhalt:

Was sind die besten Pals für Farmarbeit in Palworld?

Vixy ist unser Favorit für die Farmarbeit in Palworld. Es kann drei verschiedene Items finden, während es mit Farmarbeit beschäftigt ist: Pfeile, Goldmünzen und Pal-Sphären. Das niedliche Pal ist also gerade zu Beginn des Spiels enorm nützlich, wenn ihr mehr Pal-Sphären braucht.

Normalerweise gibt es die verschiedenen Fähigkeiten der Pals in Palworld bis Level 4, aber Farmarbeit bildet hier eine Ausnahme. Mehr als Level 1 geht nicht, somit sind im Hinblick auf den Skill-Level alle gleich. Herauszufinden, welches das beste von ihnen ist, liegt also alleine an den Items, die sie finden.

Ebenfalls eine gute Wahl ist zum Beispiel Mozzarina, das einzige Pal, von dem ihr Milch bekommt. Das ist wiederum eine wichtige Zutat für Torten, die ihr wiederum beim Breeding benötigt. Flambelle beschert euch wiederum Feuerdrüsen, die ihr für Feuerbogen und Feuerpfeile braucht.

Welche Pals mit Farmarbeit gibt es in Palworld?

In unserer Tabelle zeigen wir euch nachfolgend alle Pals, die in Palworld die Farmarbeit beherrschen. Ebenso seht ihr die Items, die sie dabei für euch finden, und wo ihr sie finden könnt.

Pal Nummer Items Fundort Lamball 001 Wolle Plateau of Beginnings

Grassy Behemoth Hills

Fort Ruins Chikipi 003 Ei Plateau of Beginnings

Grassy Behemoth Hills

Sealed Realm of the Frozen Wings Vixy 014 Goldmünzen

Pfeile

Pal-Sphären Desolate Church

Small Settlement

Sealed Realm of the Frozen Wings Cremis 018 Wolle Rayne Syndicate Tower Entrance

Desolate Church

Sealed Realm of the Frozen Wings Mau 024 Goldmünzen In den meisten Dungeons Mau Cryst 024b Goldmünzen No Man's Trail

Icy Weasel Hill

Unthawable Lake Mozzarina 029 Milch Sacred Realm of the Swordmaster

Ascetic Falls

Sacred Realm of the Thunder Dragon Woolipop 034 Zuckerwatte Sacred Realm of the Swordmaster

Ravine Entrance

Sacred Realm of the Thunder Dragon Caprity 035 Rote Beeren Fort Ruins

Sealed Realm of the Frozen Wings

Small Settlement Melpaca 036 Wolle Grassy Behemoth Hills

Small Settlement

Ravine Entrance Beegarde 050 Honig Gobfin's Turf

Sealed Realm of the Guardian

Mount Flopie Summit Flambelle 070 Feuerdrüse Sealed Realm of the Swift

Foot of the Volcano

Mount Obsidian Midpoint Sibelyx 079 Hochwertiger Stoff Unthawable Lake

Pristine Snow Field

Land of Absolute Zero

Viel Erfolg mit der Farmarbeit in Palworld!

Palworld: Tipps, Tricks und Lösungen

