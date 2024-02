Palworld: Fahrende Händler – Alle roten und grünen Händler auf der Map und was sie verkaufen

Was sind fahrende Händler in Palworld? Den fahrenden Händlern werdet ihr im Spiel wahrscheinlich als Erstes begegnen, wenn ihr das „Kleine Dorf“ erkundet. Ihr könnt sie als die „normalen Händler“ in Palworld ansehen, denn entgegen ihren Kollegen - den Pal Händlern und zwielichtigen Händlern - könnt ihr bei den fahrenden Händlern keine Pals kaufen. Dafür bieten sie aber viele andere nützliche Alltagsgegenstände wie Munition, Palsaft, Weizensaat, Rüstungen, Knochen, Baupläne und so weiter an (siehe Palworld: Fahrende Händler Angebot und Preise für Munition, Weizensaat, Knochen und Co), die ihr bei den anderen Händlern nicht bekommt. Sofern ihr genügend Gold mitbringt, könnt ihr beim wandernden Händlervolk viele Dinge kaufen, die ihr für eure Abenteuer benötigt, wodurch ihr euch das lästige Suchen und Farmen erspart. Natürlich könnt ihr den Händlern auch nicht mehr benötigte Gegenstände, Rohstoffe und auch Pals verkaufen, wenn ihr das wollt. Vom Aussehen her erinnern fahrende Händler mit ihren roten Mänteln, Dreispitz-Hüten und Ledergürtel und -Rucksack etwas an die englischen Rotröcke (britische Soldaten am Ende des 17. Jahrhunderts). Sie sind etwa so groß wie euer Spielcharakter, haben weiße Haare und tragen unter dem Mantel ein weises Shirt und eine dunkle Hose. Aber Achtung: Es gibt zwei unterschiedliche Arten von fahrenden Händlern, die sich anhand der Farbe ihrer Kleidung unterscheiden, nämlich den roten fahrenden Händler und den grünen fahrenden Händler. Falls ihr euch fragt, worin sie sich unterscheiden: Der grüne Händler hat hochwertigere Gegenstände im Angebot, als der rote Händler, dafür hält er sich aber auch in hochstufigeren Gebieten auf, als sein roter Kollege. Übrigens: Es gibt auch noch eine blaue Version des Händlers, hierbei handelt es sich dann um den sogenannten Pal-Händler. Fahrende Händler in Palworld gibt es in grünen Mänteln (links) und in rechten Mänteln (rechts) und bieten unterschiedliche Gegenstände an. Zurück zum Palworld: Fahrende Händler Inhaltsverzeichnis

Palworld: Fahrende Händler Location – Alle Fundorte der roten und grünen Händler auf der Map Wie der Name „Fahrender Händler" bereits andeutet, sind diese Händler-NPCs in der Regel auf Achse und durchstreifen die Palpagos Islands, wobei sie bei verschiedenen Städten und Siedlungen haltmachen oder ihr Lager bei großen Wegkreuzungen, Verkehrsknotenpunkte oder auch mal mitten in der Wildnis aufschlagen. Auch bei eurer Basis wird gelegentlich ein fahrender Händler vorbeikommen und euch mit seinen Angeboten zur Verfügung stehen. Es gibt aber ein paar Orte auf der Karte, an denen ihr (fast) immer einen fahrenden Händler finden könnt - etwa das „kleine Dorf", das „abgelegene Fischerdorf" oder die „Wüstenstadt". Die nachfolgende fahrende Händler Map zeigt euch, wo ihr rote und grüne Händler mit festen Positionen finden könnt. Palworld: Karte mit Fundorten von roten und grünen fahrenden Händlern. # Fundort Koordinaten 1 Hinter dem Brunnen mitten in der "Wüstenstadt" 343, 364 2 Hinter dem Brunnen mitten in der "Wüstenstadt " 340, 360 3 Am östlichen Strand der "Vergessene Insel". -397, 16 4 Am nordöstlichen Strand der "Twilight Dunes". TBA 5 Bei der Wegkreuzung westlich des "Bambushain - Hinterland"-Teleporters. TBA 6 Mitten auf der kleinen Insel direkt östlich des "Moorinsel - Kirchenruine"-Teleporters (neben einem Pal-Händler) 432, -273 7 In einer Hütte am nordöstlichen Rand des "Kleines Dorf". 75, -485 8 Am Strand südlich des "Kleine Bucht"-Teleporters. -189, -601 9 Bei einer Hütte am südöstlichen Rand der oberen Plattform des "abgelegenen Fischerdorfs". -487, -733 10 Bei einer Hütte am südwestlichen Rand der oberen Plattform des "abgelegenen Fischerdorfs" . -487, -733