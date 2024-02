Palworld: Pal-Händler finden – Alle blauen Händler und welche Pals sie verkaufen

Was sind Pal-Händler in Palworld? Pal-Händler in Palworld handeln – wer hätte es bei den Namen vermutet – ausschließlich mit Pals. Im Gegensatz zu den zwielichtigen Händlern umfasst ihr Angebot vorwiegend normale Pals, die ihr auch ohne große Probleme in freier Wildbahn fangen könnt (siehe Diese Pals könnt ihr bei Pal-Händlern kaufen). Gelegentlich könnt ihr aber auch bei Pal-Händlern ein etwas selteneres Pal ergattern; es lohnt sich daher, einen Blick zu riskieren, wenn ihr gerade in der Nähe seid. Natürlich könnt ihr nicht mehr benötigte Gegenstände und Pals auch bei Pal-Händlern für Gold loswerden. Von ihrem Erscheinungsbild her kann man die Pal-Händler leicht mit den fahrenden Händlern verwechseln, denn abgesehen von ihrem blauen Mantel (statt Rot oder Grün) sehen sie absolut identisch aus – sind wohl Drillinge, die unterschiedliche Lieblingsfarben haben. Soll heißen, auch die Pal-Händler tragen einen Dreispitz-Hut mit Feder, Ledergürtel und -Rucksack, ein weises Shirt, dunkle Hose und haben weiße Haare. Einziger Unterschied ist besagter blauer Mantel und natürlich ihr Angebot. So sehen die Pal-Händler in Palworld aus. Zurück zum Palworld: Pal-Händler Inhaltsverzeichnis

Palworld: Pal-Händler Map – Alle blauen Händler und ihre Fundorte auf der Karte Pal-Händler kommen etwas seltener auf der Map vor. Ihr findet sie (ähnlich wie fahrenden Händlern) vor allem in bestimmten Städten, Dörfern, kleinen Siedlungen wie etwa im „kleinen Dorf", „abgelegenen Fischerdorf" oder der „Wüstenstadt" – und zwar meistens in Begleitung eines roten oder grünen fahrenden Händlers. Ihr könnt ihnen aber auch mitten im Nirgendwo begegnen, wo sie in freier Wildbahn campieren. Die nachfolgende fahrende Pal-Händler Map zeigt euch, wo ihr die blauen Händler finden könnt. Palworld: Karte mit Fundorten von Pal-Händlern. # Fundort Koordinaten 1 Bei einem Stand westlich des Brunnens, der mitten in der "Wüstenstadt" steht. 342, 358 2 Am östlichen Strand der "Vergessene Insel" (neben einem fahrenden Händler). -398, 15 3 Mitten auf der kleinen Insel direkt östlich des "Moorinsel - Kirchenruine"-Teleporters (neben einem fahrenden Händler). 432, -273 4 In einer Hütte am südlichen Rand des "Kleinen Dorfs". 70, -482 5 Am Strand südlich des "Kleine Bucht"-Teleporters. -178, -618 6 Auf dem Holzsteg beim Pier im Südwesten des "abgelegenen Fischerdorfs" (hat nur Feuer-Pals im Angebot). -480 -730