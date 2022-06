Pokémon Go Fest 2022: Unzufrieden mit der Shiny-Ausbeute? Das Finale soll helfen

Wart ihr unzufrieden mit eurer Shiny-Ausbeute beim Pokémon Go Fest 2022? Die gute Nachricht ist, dass das Event noch nicht vorbei ist.

Viele Spielerinnen und Spieler hatten sich nach dem ersten Teil des Events Anfang Juni beschwert, dass sie nicht viele schillernde Pokémon in diesem Zeitraum finden konnten.

Problematisch, aber noch nicht vorbei

Zudem wurde das Spiel in dem Zeitraum von einem Bug geplagt, durch den von Rauch angelockte Pokémon weiter auf der Karte zu sehen waren, obwohl sie technisch gesehen bereits wieder verschwunden waren.

"Ich glaube nicht, dass wir unterschätzt haben, wie sehr sich die Spieler für schillernde Pokemon interessieren", sagt Niantics Michael Steranka, Director of Live Product (via VG247).

"Als wir das Design für das gesamte Go-Fest-Erlebnis entworfen haben, wollten wir alle drei Live-Event-Tage im Blick behalten. Das Einzelticket, das die Spieler erwarben, ermöglichte ihnen also nicht nur die Teilnahme an den ersten beiden globalen Wochenendtagen Anfang des Monats, sondern beinhaltet auch das Ende August stattfindende Finale."

"Wir haben einige großartige Überraschungen für die Spieler beim Finale auf Lager. Wir glauben, dass die Spieler diesen Sommer mit dem Gefühl verlassen werden, dass sie alles in allem ein unglaubliches Go Fest hatten - auch diejenigen, die vielleicht ein wenig enttäuscht von ihrem Glück bei der Jagd nach schillernden Pokémon am ersten Wochenende waren."

Das Finale findet am 27. August 2022 statt. Es ist im ursprünglichen Go-Fest-2022-Ticket enthalten, kann aber auch einzeln nachgekauft werden.