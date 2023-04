Pokémon Go Fest 2023: Termine stehen fest, aber Deutschland ist nicht dabei.

Auch in diesem Jahr gibt es wieder ein Pokémon Go Fest, die Termine dafür hat Niantic nun bestätigt.

Insgesamt findet das Pokémon Go Fest 2023 in drei großen Städten statt, allerdings nicht in Deutschland.

Wo geht es im Jahr 2023

Das europäische Pokémon Go Fest findet demnach vom 4. bis 6. August 2023 in London statt. Besucherinnen und Besucher sollen dabei einen halben Tag im Brockwell Park verbringen und die andere Hälfte in London.

Im gleichen Zeitraum findet das Pokémon Go Fest 2023 auch in Osaka statt, während New York City vom 18. bis 20. August 2023 an der Reihe ist.

Tickets für die Events sind ab sofort auf der Pokémon-Go-Webseite erhältlich.

Als Abschluss dient wiederum das weltweite Pokémon Go Fest 2023, das am 26. und 27. August 2023 stattfindet.

Natürlich könnt ihr wieder besondere Pokémon fangen oder exklusive Aufgaben erfüllen, konkretere Details dazu liegen bis dato allerdings noch nicht vor.

