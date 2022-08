Pokémon Go Fest Finale: Kostenlose Inhalte für alle im Überblick

Nach dem digitalen Event und den Vor-Ort-Events findet zum Abschluss noch ein Pokémon Go Fest Finale in Pokémon Go statt, bei dem ihr besondere Pokémon fangen und Raids absolvieren könnt.

Das Pokémon Go Fest Finale findet am 27. August 2022 von 10 bis 18 Uhr Ortszeit in Pokémon Go statt, ist also nur an einem Tag verfügbar.

Dieser Guide zeigt euch, welche kostenlosen Inhalte euch heute beim Pokémon Go Fest Finale erwarten.

Inhalt:

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten

Welche kostenlosen Inhalte gibt es beim Pokémon Go Fest Finale?

Ein Ticket fürs Pokémon Go Fest Finale hat automatisch jeder erhalten, der zuvor an einem der Pokémon Go Feste im Sommer teilgenommen hat. Tickets fürs Finale sind aber auch extra erhältlich.

Wer kein Ticket hat, profitiert heute trotzdem von folgenden Inhalten: