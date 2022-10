Pokémon Go: Map-Update bringt euch demnächst mehr Pokémon

Niantic hat ein Update der Map in Pokémon Go angekündigt, das alles in allem auch überfällig ist.

Das letzte Karten-Update in Pokémon Go gab es vor drei Jahren und seitdem hat sich natürlich einiges getan.

Wie wirkt sich das Map-Update aus?

Laut Niantic werdet ihr in den "nächsten Wochen" Veränderungen an der Karte im Spiel bemerken.

Diese neue beziehungsweise überarbeitete Karte soll die reale Welt noch besser im Spiel reflektieren.

"Die Pokémon-Go-Karte wird einer visuellen Überarbeitung unterzogen, damit sie unsere Welt und deren Veränderung seit dem letzten Update noch genauer darstellt", heißt es. "Nach diesem Update werdet ihr feststellen, dass die Veränderungen der letzten Jahre auch auf der Karte zu sehen sein werden – zum Beispiel werden nicht mehr vorhandene Straßen entfernt oder neu errichtete Gebäude hinzugefügt."

Weitere Meldungen zu Pokémon Go:

Mehr Pokémon

Gleichzeitig sollen Pokémon "an mehr Orten als jemals zuvor" erscheinen. In dicht besiedelten Regionen fallen die Veränderungen klein aus, aber hier verspricht man eine bessere Verteilung und auch Spawns an neuen Orten.

"In ländlichen und schnell wachsenden Regionen ist es dadurch möglich, dass insgesamt mehr Pokémon erscheinen", sagt Niantic.

Für ländliche Spielerinnen und Spieler bleibt zu hoffen, dass die Veränderungen auch tatsächlich spürbar sind.

Aktuell läuft in Pokémon Go das diesjährige Halloween-Event.