Pokémon Go: Seltenes Pokémon taucht jetzt wild auf - Nur wenige Tage lang!

Nach Sodamak könnt ihr euch aktuell ein weiteres extrem seltenes regionales Pokémon hierzulande in Pokémon Go sichern.

Diesmal taucht Vegimak für wenige Tage in hiesigen Gefilden auf, normalerweise findet ihr das Pokémon nur in der Asien-Pazifik-Region.

Für wenige Tage verfügbar

Vegimak wurde als Hyperbonus für das diesjährige Käferkrabbelei-Event freigeschaltet.

Ihr könnt das Grasaffe-Pokémon sowohl in der Wildnis finden als auch in Raids gegen es antreten. Wenn ihr Glück habt, fällt euch dabei sogar noch ein schillerndes Vegimak in die Hände.

Allzu viel Zeit solltet euch bei der Suche nach Vergimak aber nicht lassen, denn das diesjährige Käferkrabbelei-Event in Pokémon Go läuft nur vom 10. bis 16. August 2022.

Anschließend zieht sich Vegimak wieder in die Asien-Pazifik-Region zurück und ihr bekommt so schnell nicht wieder die Chance, es hier zu fangen.