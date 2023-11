Pokémon Go: Teamarbeit startet heute - Lohnt sich das Event für euch?

Zum Abschluss der aktuellen Jahreszeit in Pokémon Go veranstaltet Niantic das neue Event Teamarbeit. Wie der Name schon sagt, will man damit das neue Team-Play-Feature, das vor nicht allzu langer Zeit eingeführt wurde, nochmal ein wenig in den Mittelpunkt stellen.

Das Teamarbeit-Event beginnt am Mittwoch, den 22. November 2023, um 10 Uhr und endet am Montag, den 27. November 2023, um 20 Uhr.

Was ihr währenddessen alles in Pokémon Go tun könnt, zeigen wir euch nachfolgend in unserem Guide.

Teamarbeit: Welche Pokémon kann ich fangen?

Gänzlich neue Pokémon werden während des Teamarbeit-Events in Pokémon Go nicht eingeführt.

Teamarbeit – Wilde Pokémon

Die folgenden Pokémon tauchen während des Events häufiger in der Wildnis auf:

Mollimorba*

Monozyto*

Bubungus*

Felori

Krokel

Kwaks

Ferkuli*

Micrick

Pamo

Olini

Blipp

Teamarbeit – Pokémon in Feldforschungen

Bei Feldforschungen könnt ihr je nach Aufgabe mit Begegnungen belohnt werden, die zu diesen Pokémon führen:

Hisui-Fukano*

Waumpel mit Partyhut*

Nasgnet*

Mollimorba*

Monozyto*

Felori

Krokel

Kwaks

Teamarbeit – Pokémon in Raids

In Raid-Kämpfen erwarten euch diese Pokémon als Gegner:

Stufe Pokémon Stufe 1 Hisui-Fukano*

Nasgnet*

Lithomith*

Klikk*

Ferkuli* Stufe 3 Rizeros

Pelipper

Guardevoir*

Adebom* Stufe 5 Terrakium* Mega-Raids Mega-Kangama*

Teamarbeit steht im Fokus.

* Bei diesen Pokémon besteht die Möglichkeit, ein schillerndes Exemplar zu erhalten.

Teamarbeit: Welche Boni gibt es?

Während des Teamarbeit-Events profitiert ihr in Pokémon Go von mehreren Boni, zum Beispiel sind fünf Spezialtausche pro Tag möglich.

Des Weiteren erhaltet ihr zwei zusätzliche Bonbons beim Tauschen sowie ein garantiertes XL-Bonbon beim Tauschen für Trainer ab Level 31.

Wenn ihr Raid-Kämpfe gewinnt, werdet ihr obendrein mit doppelten EP belohnt.

Teamarbeit: Aufgaben und Belohnungen der befristeten Forschung

Während des Events ist eine befristete Forschung rund um Aktivitäten mit Teamarbeit aktiv. Belohnt werdet ihr unter anderem mit einer Lade-TM, einem Glücksei, einem Premium-Kampf-Pass sowie Pokémon-Begegnungen.

Hier alle Details:

Aufgabe Belohnung Gewinne 3 Raids, während du in einem Team bist Hisui-Fukano Verwende 5 sehr effektive Lade-Attacken, während du in einem Team bist 3x Lade-TM Fange 30 Pokémon, während du in einem Team bist 1 Glücksei Drehe 30 Pokéstops oder Arenen, während du in einem Team bist 1 Premium-Kampf-Pass Gehe 3 km, während du in einem Team bist 2.500 EP Schließe 3 Team-Herausforderungen ab 1.000 Sternenstaub Belohnungen Waumpel mit Partyhut, 5.000 EP, 2.000 Sternenstaub

