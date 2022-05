Pokémon Go: Tickets für das Berlin-Event jetzt erhältlich

Niantic verkauft ab sofort Tickets für da kommende Live-Event zum diesjährigen Pokémon Go Fest in Berlin.

Berlin ist in diesem Jahr als neue Location für das Festival auserkoren wurden, das erstmals seit dem Beginn der Corona-Pandemie auch wieder vor Ort im Britzer Garten stattfinden.

Ein Wochenende voller Pokémon

In Berlin findet das Live-Event vom 1. bis 3. Juli 2022 statt und lädt euch in den Britzer Garten ein, der in der Ausrichtung der Bundesgartenschau seinen Ursprung fand.

"Dort können Pokémon Trainer eine weitläufige Seen- und Wiesenlandschaft erkunden sowie verschlungenen Pfaden durch dichte Baumhaine folgen, um seltene Pokémon zu fangen", heißt es.

Weitere Meldungen zu Pokémon Go:

Zwei Varianten im Angebot

Niantic bietet interessierten Teilnehmern und Teilnehmerinnen zwei verschiedene Arten von Tickets an.

Einerseits gibt es ein Early-Access-Ticket zum Preis von 32,13 Euro, mit dem ihr von 9 bis 18 Uhr spielen könnt. Das normale Ticket kostet 24,99 Euro und ermöglicht das Spielen von 11 bis 18 Uhr.

Bedenkt dabei, dass euch ein Ticket lediglich das Spielen an einem einzelnen dieser drei Tage ermöglicht und ihr könnt auch nur ein Ticket für einen der Tage kaufen. Das Event-Gameplay ist in diesem Zeitraum ausschließlich im Britzer Garten möglich.

Folgendes erwartet euch dort:

Spezialforschung im Britzer Garten, für deren Abschluss eine Begegnung mit der Zenitform von Shaymin winkt

Event-Feldforschungsaufgaben

Pokémon-Go-Debüt von Schillernden Grillmak und Tarnpignon während des Events

Exklusive Sonderedition des Pokémon-Go-Fest-2022-T-Shirts (nur bei diesem und anderen Live-Events zum Pokémon Go Fest 2022 erhältlich)

Autogrammstunden mit beliebten Content Creators

Vier verschiedene Habitate, von denen es zwei nur beim Event in Berlin geben wird, sowie zugehörige Sammler-Herausforderungen und tolle Pokémon-Begegnungen.

Tickets könnt ihr über die offizielle Webseite kaufen.

In rein digitaler Form findet das Pokémon Go Fest am 4. und 5. Juni 2022 im Spiel statt.

Um diesen Inhalt zu sehen, erlaube bitte targeting-Cookies. Cookie-Einstellungen verwalten